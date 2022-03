Den Rücken durch Bewegung stärken

Am 15. März findet der diesjährige Tag der Rückengesundheit statt. Unter dem Motto „Zeig Herz gegen Rückenschmerz – jetzt und für immer“ sollen die Ursachen des Rückenschmerzes sowie Präventionsmöglichkeiten in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

„Ob Hexenschuss oder steifer Rücken. Über 80 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal in ihrem Leben von dem vielfältigen Leiden Rückenschmerzen betroffen“, erklärt Dr. Klaus Adams, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lindau. Mal drücke es im Kreuz, dann ziehe es im Nacken. Manchmal setze sich der Rückenschmerz in den Armen und Beinen fort oder sei so stark, dass sich Patientinnen und Patienten kaum noch bewegen könnten. Aber so verschieden Art und Ausmaß von Rückenschmerzen auch ausfielen: Sie könnten Menschen fast jeden Alters plagen. Die Ursachen des Leidens seien mannigfaltig. „Sogenannte spezifische Rückenschmerzen haben einen bestimmten körperlichen Auslöser. Dieser muss aber nicht zwingend im Bereich der Wirbelsäule liegen, wie dies etwa bei einem Bandscheibenvorfall, bei einer Arthrose der Wirbelsäulengelenke oder bei einer Wirbelsäulenverkrümmung der Fall sein kann. Auch Muskelverspannungen als Folge von Fehlhaltungen, einseitiger Belastung und mangelnder Bewegung sowie Nierensteine, eine Schwangerschaft oder ein Herzinfarkt können zu Rückenschmerzen führen“, so Adams. Bei unspezifischen Rückenschmerzen, die die Mehrheit aller Fälle ausmachten, könne dagegen kein eindeutiger physischer Grund für die Beschwerden gefunden werden.

Manchmal spielten seelische und soziale Faktoren, wie etwa Stress, private und berufliche Probleme eine Rolle. Zwar seien unspezifische Rückenschmerzen meist harmlos und verschwänden nach einiger Zeit von selbst, dauerten sie aber lange an oder kehrten häufig wieder, bestehe die Gefahr einer Chronifizierung.

Doch wie kann Rückenschmerzen vorgebeugt werden? „Wichtig ist das Vermeiden von Übergewicht und regelmäßige körperliche Bewegung. Ideal zur Prävention sind etwa Sportarten wie Walken, Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Auch ein gezieltes Training, das die Rumpfmuskulatur und den Beckenboden stärkt, kann schmerzhafte Fehlhaltungen schon im Vorfeld verhindern“, erklärt Klaus Adams. Wer aus beruflichen Gründen viel am Schreibtisch sitze, solle überdies auf eine ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes achten. Ebenso könnten Stress reduzierende Methoden wie autogenes Training zur Vermeidung von Rückenschmerzen beitragen.

Weitere Infos zum Thema Rückengesundheit sind auf der Aktion Gesunder Rücken e.V. erhältlich unter www.agr-ev.de/de/