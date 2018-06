Den „Reitzes“ liegt das Helfen im Blut

Jeder kennt sie beim EVLindau Islanders und in der Eissportarena. Jeder schätzt sie: Manfred und Markus Reitz. „Die Reitzes“, wie man sie gerne nennt, bringen sich seit Mitte der 90er Jahre als Ordner und Sanitäter im Verein ein. Von Oktober bis März sind sie an jedem Wochenende jeweils rund 12Stunden auf dem Platz – ehrenamtlich natürlich. Was sie leisten, sei „unglaublich“, heißt es in dem Vorschlag an die Lindauer Zeitung, die beiden als Menschen des Jahres vorzustellen.

Vater Manfred (62 Jahre) und Sohn Markus (35) kommen im schwarzen Ordner-Dress zum Gesprächstermin. So kennt man sie von den Heimspielen der Islanders, die gerade trainieren und mit weitgreifenden Schritten über das Eis jagen. Als Sanitäter bei den Spielen der Eishockey-Jugend ist rote Einsatzkleidung angesagt. In der Regel treten sie als Zweierteam an, bei großen Spielen, zu denen schon mal 1200 Zuschauer kommen, braucht es Verstärkung. Angefangen hat das Ganze, als Manfreds „Großer“, Uwe Reitz, 1994/95 Torwart in der ersten Mannschaft war. Damals war der Vater zur Kur, Mutter Aloisia Reitz schaute sich die Spiele an. Ab dann war auch das Interesse bei Manfred und Markus geweckt. Das Ehepaar Reitz organisierte die Fanbusreisen bei Auswärtsspielen.

Voraussetzungen stimmen

Als der Verein Ordner und Sanitäter suchte, waren Manfred und Markus zur Stelle. Für eine solche Aufgabe brachten sie als Rettungsschwimmer und Bootsführer bei der Wasserwacht, bei der Manfred Reitz ehemals Vorsitzender war, alle Voraussetzungen mit. Das Helfen, das ehrenamtliche Engagement, scheint ihnen regelrecht im Blut zu liegen. Manfred Reitz war schon in jungen Jahren in seiner Heimatstadt Thalfang im Hunsrück bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. In Lindau hängen geblieben ist er 1970, nach vier Jahren als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Der gelernte Elektriker ist seit vielen Jahren Hausmeister beim DRK, Markus Reitz ist Gas- und Wasserinstallateur.

Mit Beruf und ehrenamtlicher Tätigkeit sind die beiden voll ausgelastet. Nach weiteren Hobbys zu fragen, erübrigt sich fast. „Sonst nix mehr – das reicht im Moment“, ist denn auch die Antwort. Bei ihnen gilt die Devise: „Entweder machen wir etwas richtig oder gar nicht“. Es passt alles, weil eben die komplette Familie mitzieht, Aloisia Reitz sie bei allen Aufgaben unterstützt. Also heißt es im Sommer sich bei der Wasserwacht einbringen, im Winter im Eislaufverein.

Sie helfen auch im Förderverein

„Die Reitzes“ bauen vor Spielen die Netze auf, helfen dem Eismeister beim Aufstellen der Tore und schauen auch bei der wöchentlichen Eisdisco nach dem Rechten. Markus Reitz bringt sich darüber hinaus in der Laufschule des Vereins ein, in der die Kinder das Schlittschuhlaufen lernen. Der Förderverein Eissportarena kann ebenfalls mit ihnen rechnen, wenn’s was zu tun gibt, wie beim Anbringen der Eisdisco-Beleuchtung. Ihnen macht die Arbeit Spaß. „Sonst würden wir die ganze Geschichte nicht machen“, sagen die beiden. Sie freuen sich über den Kontakt mit Spielern, Fans und Gastmannschaften. Über Lob, das beispielsweise bei Jugendligaspielen auch von Eltern junger österreichischer Spieler kommt.

„Sanitöter“-Pokal erhalten

Sie kommen ins Schmunzeln, wenn man sie scherzhaft „Sanitöter“ nennt. Bei einem Eisfußball-Turnier wurde ihnen sogar ein „Sanitöter“-Pokal überreicht. Erste Hilfe haben sie schon in einigen Fällen leisten müssen. Sei es bei Rücken- oder Schulterverletzungen von Spielern oder bei der Zuschauerin, die von einem übers Netz geflogenen Puck am Kopf getroffen wurde. „Was wir nicht mögen, sind Fans, die randalieren“, sagen Vater und Sohn. Deswegen haben sie sich auch gefreut, als sich einmal ein Fanbetreuer einer auswärtigen Mannschaft für das unangemessene Verhalten seiner Schäfchen eigens noch telefonisch entschuldigt hat.