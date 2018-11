Den ersten Adventskalender bekommt der OB

Gentiana Kelmendi überreicht den Adventskalender mit der Nummer eins an Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Das Bild des diesjährigen Kalenders von Lionsclub Lindau und Round-Table Lindau stammt nämlich von ihr, sie hatte den Sieg beim Schulwettbewerb damit nach Reutin geholt, auch wenn sie mittlerweile an der Maria-Ward-Realschule ist. Mit dieser traditionellen Übergabe des ersten Kalenders ist auch der offizielle Startschuss für die diesjährige Kalenderaktion der beiden Clubs gefallen.

Wie immer, ist die Auflage des Kalenders limitiert und entsprechend nummeriert, hinter den Kalendertürchen verbergen sich jeweils die vier Hauptpreise des Tages. Denn bekanntlich werden mehr als 300 Preise im Gesamtwert von über 15 000 Euro ausgeschüttet, die Kalendernummer ist gleichzeitig auch die Losnummer. Die Glücksnummern werden vom 1. bis 24. Dezember täglich in der Lindauer Zeitung veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr kostet der Kalender fünf Euro, der Erlös geht 2018 an die Bürgeraktion „Wir helfen“ sowie an das Unternehmen Chance. Der Adventskalender kann an insgesamt 20 Verkaufsstellen in Lindau erworben werden, sowie ab Freitag auf dem Lindauer Jahrmarkt am Stand des Lionsclub in der Cramergasse.