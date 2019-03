Den Duft von Meerwasser in der Nase

Die International Ocean Film Tour macht am Samstag, 30. März, halt in der Inselhalle Lindau. Ab 20 Uhr werden dort Filme für Menschen gezeigt, die das Meer lieben, heißt es in einer Ankündigung.

So gibt es Meeresabenteuer und Wassersportfilme auf der großen Leinwand zu sehen – mit jeder Menge Action auf und unter Wasser, spannenden Geschichten rund ums Meer und Salz in der Luft. Die diesjährige International Ocean Film Tour besteht aus insgesamt sechs bildgewaltigen Filmen, die nicht nur salzige Meeresluft und gute Stimmung versprühen, sondern auch zum Nachdenken anregen. So begeben sich die Zuschauer zum Beipiel mit den „Sailing Conductors“ auf eine musikalische (Segel-)Reise rund um den Globus, während „Surfer Dan“ zeigt, dass man auch in klirrender Kälte und ohne Palmen oder Sonnenbräune ein echtes Surferleben führen kann. Einen wahren Krimi auf hoher See liefert der Film „Chasing the Thunder“. Darin wird der Kampf der Sea Shepherds gegen illegalen Fischfang dokumentiert und den Zuschauern eindrucksvoll vor Augen geführt, was eine Gruppe freiwilliger Meeresschützer imstande ist zu leisten. Das vollständige Programm hat eine Gesamtlänge von rund 120 Minuten, zuzüglich einer Pause von etwa 30 Minuten. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspiel dauert eine Veranstaltung insgesamt circa zweieinhalb bis drei Stunden.