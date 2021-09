Demo gegen Kälbertransporte in Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Milchkuh muss jährlich ein Kalb zur Welt bringen, um Milch zu geben. Die meisten Kälber der auf Milchleistung gezüchteten Kühe werden nicht benötigt und sind fast wertlos. Viele Bauern sehen sich daher gezwungen, sie bereits im Alter von 10 bis 14 Tagen an Händler zu verkaufen, die sie auf langen Transporten in ferne Länder bringen lassen, zum Beispiel zur Mast nach Spanien. Die Versorgung auf den oft tagelangen Reisen ist nicht artgerecht, denn die Kälber bekommen keine warme Milch, was notwendig zu ihrer Ernährung wäre, sondern nur Wasser.

Viele Tiere gelangen krank zum Zielort oder sterben unterwegs. Schon lange protestieren Tierschützer und Juristen gegen diesen Missstand. Der Lindauer Tier-&-Mensch-Arbeitskreis beteiligte sich am Samstag, den 11.09. an einer vom Verein gegen Tierfabriken e.V. organisierten Demonstration in Bregenz gegen diese Tierquälerei. Mit Kälbermasken standen viele Demonstranten in Müllsäcken, um zu veranschaulichen, dass mit den Kälbern so umgegangen wird, als wären sie Abfall. Der ORF und weitere Medien waren präsent, um über die eindrucksvolle Demonstration zu berichten.