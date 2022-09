Auf dem Parkplatz Lindenhofbad endet am Montag, 31. Oktober, die Verpflichtung, Parkgebühren zu bezahlen. Wie in jedem Jahr galt während der Sommermonate von Mai bis Oktober auf diesem Parkplatz eine Gebührenpflicht. Von November bis April kann auf dem Parkplatz Lindenhofbad kostenlos geparkt werden, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.