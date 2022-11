Dem Zeughaus Lindau fehlt noch immer Publikum

Mit seiner Spielstätte in einem der ältesten Gebäude auf der Lindauer Insel bereichert der Zeughausverein seit 1995 das kulturelle Leben in Lindau mit jährlich rund 35 Veranstaltungen. Weil es 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war, feiert der Verein dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Warum die Krise trotzdem noch nicht überstanden ist.

Die Jubiläumsspielsaison neigt sich inzwischen dem Ende zu, und die beiden Vorsitzenden Stefan Fürhaupter und Martin Keller denken zurück. Das zu Beginn des 16. Jahrhunderts erbaute Zeughaus wurde nach einer wechselvollen Geschichte ab 1995 Heimat des Zeughausvereins. Die ersten Vereinsmitglieder haben aus der Lagerstätte ein bespielbares Theater geschaffen.

Das alte Zeughaus ist seither eine attraktive Theaterstätte mit speziellem Charme. Und der Besonderheit, dass sie in den Wintermonaten nicht bespielt werden kann, weil sie nicht beheizbar ist. So geben die alten Mauern und die urigen Holzbalken die Spielsaison von April bis Oktober vor, mit wenigen Ausnahmen und der Ausweichmöglichkeit „Kleines Zeughaus“.

Bunter Mix an Kabarett und Musik

Vor ungefähr fünf Jahren haben Stefan Fürhaupter und Martin Keller den Vorsitz im Verein von Karl-Heinz Brombeis und Sylvia Grossmann übernommen, die über 15 Jahre lang das Programm im Zeughaus gestaltet haben. Das Motto von Fürhaupter und Keller sei es von Anfang an gewesen, alte Freunde nicht zu vergessen, neue zu finden, und einen bunten kulturellen Mix auf die Bühne zu bringen, sagen sie. Sie wollten die Grundlage, die ihre Vorgänger geschaffen haben, behutsam aufgreifen, weiterentwickeln, mit ihren persönlichen Leidenschaften – Musik und Kabarett – ergänzen.

„Wir buchen nur Künstler und Bands, auf die wir selbst Lust haben“, betont Fürhaupter. „Wenn wir coole Künstler oder Bands entdecken, von denen wir total begeistert sind, wollen wir sie unbedingt auf der Zeughausbühne sehen, um sie unserem Publikum zu zeigen“, ergänzt Keller. Sie schauen sich viele Konzerte und Auftritte an und wenn ihnen die Künstler gefallen, nehmen sie Kontakt auf.

Warum die Künstler gern im Zeughaus spielen

In den vergangenen Jahren hätten sie ordentlich in die Technik investiert und mit Vereinsmitglied Bernd Eberhardt und seiner aktiven Techniktruppe eine solide Basis für unterschiedliche Genres geschaffen. Fürhaupter ist stolz darauf, dass die Künstlerinnen und Künstler ihnen auch zur Atmosphäre positive Rückmeldungen geben. Dadurch hätten sie sich einen guten Namen gemacht, der sich in der Branche weitertrage.

Auch der inzwischen zweimal erhaltene Bundeskulturpreis „Applaus“ sei ein Qualitätsmerkmal. Aber vor allem: „Die Künstler kommen gern zu uns. Sie finden es einfach schön hier“, verrät Keller.

Die Leute sind motiviert und haben richtig Lust auf das Zeughaus und unsere Kulturarbeit. Stefan Fürhaupter, Vorsitzender

Das Geheimnis für den Erfolg des Zeughauses sieht Stefan Fürhaupter ganz klar im Team: „Die Leute sind motiviert und haben richtig Lust auf das Zeughaus und unsere Kulturarbeit.“ Dass dabei etwas Gutes herauskommt, davon wollen sie auch das Publikum überzeugen.

Doch das ist inzwischen gar nicht mehr so einfach. Keller vermutet, dass es für die Zurückhaltung viele Gründe gibt. Einerseits herrsche ein Überangebot durch den Stau, den die Corona-Pause verursacht hat. Andererseits fehle vielen das Geld, und wieder andere, das wisse er auch aus seinem Freundeskreis, hätten sich das Ausgehen schlichtweg ab- und das Sofa angewöhnt.

Publikum kehrt zögerlich zurück

„Wir sind aktuell bei 50 Prozent der Auslastung von vor Corona“, sagt Stefan Fürhaupter. Das sei aber nicht nur in Lindau so, sondern bundesweiter Trend. Dank der Fördermittel, die sie über das Programm „Neustart Kultur“ des Kulturstaatsministeriums und der Initiative Musik erhalten haben, hätten sie entspannt arbeiten, die laufenden Betriebskosten tragen, und vor allem die Künstler angemessen bezahlen können. 2020 ging gar nichts, 2021 gab es Veranstaltungen mit Abstandsregeln. 40 Leute durften ins Zeughaus, das damit ausverkauft war. Und so skurril es erst gewesen sei, am Ende habe es sich nach dem Kulturentzug dennoch gut angefühlt. Abstand und Maske hin oder her.

2022 waren Veranstaltungen ohne Beschränkungen möglich, aber das Publikum habe gleichwohl gefehlt, sagt Fürhaupter. „Wir sind gut durch diese Zeit gekommen, weil alle ehrenamtlich arbeiten und wir wenige Fixkosten haben. Aber jetzt brauchen wir wieder mehr Publikum.“