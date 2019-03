Dem Unfrieden begegnen, den Frieden bezeugen

Sexueller Missbrauch, Killerroboter, Terroranschläge, militärische Gewalt: Es gibt viel Unfrieden in der Welt. Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, hat dies am Montag auf der Landessynode in Lindau deutlich gemacht. Das Schwerpunktthema lautet: „Christus ist unser Frieden.“ Bei der Tagung geht es laut Bedford-Strohm darum, „den Frieden zu bezeugen, und zwar in seiner inneren und äußeren, in seiner geistlichen und weltlichen Dimension“.

Dazu spannte er einen weiten Bogen und begann bei einem Thema, bei dem die Kirchen selbst Verantwortung tragen: beim Thema sexualisierte Gewalt. Bedford-Strohm sagte mit Hinweis auf die Aufarbeitungsbemühungen der katholischen Kirche: „Auch für uns als evangelische Kirche gilt: Jeder Missbrauch in unserem Einflussbereich schlägt dem ins Gesicht, wofür wir als Kirche stehen: nämlich die Botschaft von Gottes Liebe für alle Menschen als seine kostbaren Geschöpfe.“ Deshalb forderte er, jeden einzelnen Fall sexualisierter Gewalt im kirchlichen Umfeld konsequent aufklären und den Opfern beizustehen. Dabei gilt für Bedford-Strohm, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist: „Wir wollen bei der Aufarbeitung der Sorgfalt gegenüber der Schnelligkeit Vorrang geben.“

Unfrieden machte er auch in der nationalen Politik und der Weltpolitik aus. Die Kündigung des INF-Vertrages (über nukleare Mittelstreckensysteme) durch die Vereinigten Staaten und die vorausgegangene Aushöhlung und Verletzung dieses Vertrages durch Russland gebe Anlass zu großer Sorge. „Wir dürfen nicht zulassen, dass es nun zu einem neuen atomaren Wettrüsten kommt“, folgerte er. „Als Kirchen sagen wir dazu jedenfalls ein klares Nein!“

Ein klares Wort sagte er zur Entwicklung von autonomen Waffensystemen, die Tötungsentscheidungen mithilfe künstlicher Intelligenz selbstständig treffen sollen. Die Kirchen sollten, so Bedford-Strohm, Forderungen nach einem Verbot dieser Killerroboter weltweit unterstützen. „Und ich hoffe, dass auch die Bundesregierung sich entschließen kann, über ihre unverbindliche Warnung vor solchen Waffen hinaus ein solches völkerrechtliches Verbot zu unterstützen“, fügte er hinzu.

Den rechtsradikalen Terroranschlag in Neuseeland bezeichnete er als „grausames Verbrechen“. Es habe den menschenverachtenden Charakter von rassistischen Ideologien in trauriger Weise deutlich gemacht. Die Verbreitung des Videos vom Attentat zeige auch, „dass das Internet eine der wichtigsten Quellen von Unfrieden ist“, sagte Bedford-Strohm.

Angesichts brutaler Terroranschläge und unvorstellbaren Grausamkeiten des sogenannten „Islamischen Staates“ liege heute die Frage auf dem Tisch, „ob es moralisch verantwortbar ist, Menschen, die von Völkermord oder allgemein Formen brutalster Gewalt bedroht sind, nicht notfalls auch durch militärische Mittel wirksam zu schützen“. Bedford-Strohm bezeichnete es als richtig, dass die Kirchen weltweit an die Stelle der klassischen „Lehre vom gerechten Krieg“ eine neue „Lehre vom gerechten Frieden“ gesetzt haben.

Wie aber kann der Weg zu gerechten Frieden aussehen? Der Landesbischof nannte fünf Punkte. Erstens: Prävention müsse immer Vorrang haben. „Alles, was das Entstehen von Situationen, in denen militärische Gewalt überhaupt zur Diskussion steht, von vornherein zu vermeiden mag, muss gestärkt werden.“ Zweitens forderte er eine Weiterentwicklung der UNO-Mechanismen zum Schutz vor Völkermord und brutaler Gewalt. Drittens müsse der Umgang mit Geld den friedensethischen Einsichten angepasst werden: „Wir brauche nicht mehr Geld für Waffen, sondern endlich einen großen Wurf zu Finanzierung einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung“, forderte er. Dass Deutschland weltweit viertgrößter Waffenexporteur ist, sei ein „moralisches Armutszeugnis“. Viertens: Eine zentrale friedensethische Aufgabe der Kirchen liege in ihrem weltweiten Engagement in der Zivilgesellschaft. Und fünftens: Eine ureigene Aufgabe der Kirchen ist das Gebet für den Frieden. Es könne als „gelebter Widerstand gegen die Abstumpfung angesichts der Bilder von Krieg und Gewalt verstanden werden, die im Zeitalter der Massenmedien den Alltag begleiten.

Zuletzt warf der Landesbischof noch einen Blick auf Europa, die Spaltungstendenzen und die Wahl des europäischen Parlaments am 23. Mai. Er machte deutlich, dass es dabei um die Zukunft des „Friedensprojekts Europa“ geht. „Wir sind gerufen, für Solidarität und Kooperation über nationale Grenzen hinweg einzutreten, für die Versöhnung gerade zwischen Völkern, die eine lange und traurige Geschichte von Krieg und Gewalt hinter sich haben“, sagte Bedford-Strohm.