D’Eichwälder wählen neuen Vorstand

Die Neuwahl der Vorstandschaft bestimmte die Jahreshauptversammlung der Trachtler aus Lindau/Reutin, nachdem Vorstand Rüdiger Kohlheim und seine Führungsmannschaft das vergangen Jahr Revue passieren ließen. Zahlreiche Proben, Veranstaltungen, Feste und Fortbildungen füllten den Terminkalender und besonders die Jugendgruppe war auch außerhalb Lindaus im Bodenseegauverband unterwegs. Durchwegs Positives konnte die Kassiererin Anja Merten berichten, obwohl auch wieder einiges Geld in die Ausstattung des Vereinsheims investiert wurde. So wunderte es nicht, dass Kasse und Vorstandschaft einstimmig entlastet wurden.

Die darauf folgenden Neuwahlen ergaben folgende Ergebnisse: 1. Vorstand Rüdiger Kohlheim, 2. Vorstand Barbara Ganshorn, 1. Kassier Anja Merten, 2. Kassier Bernd Heine, 1.Schriftführer Michael Dombrowski, 2. Schriftführer Frank Kurras, Fähnrich Uwe Ganshorn und Jugendleiterin Margret Boms.

Um für die Zukunft auch die Jugend vermehrt in die Vereinsarbeit zu integrieren, wurde neben Monika Zimmerer Matthias Sigosch zum Kassenrevisor gewählt. Zusätzlich konnten Lena Meister, Daniela Stiefenhofer und Sanja Rauschnik als Beisitzer aus den Reihen der Jugend gewonnen werden. Mit diesen Vorgehen hofft der Trachtenverein für die Zukunft wieder besser gerüstet zu sein, denn gerade im Bereich der aktiven Tänzer könnte dringend Verstärkung gebraucht werden. So soll auch versucht werden, bei den „heimischen“ Festen wie „Maibaum stellen“ und Weinfest vermehrt für den Trachtenverein zu werben. Vorstand Rüdiger Kohlheim konnte bereits für das Christbaumsingen am Reutiner Rathaus am 4. Adventsonntag einladen, bevor er sich für die gute Zusammenarbeit bedankte und sich mit dem Trachtengruß „Treu dem guten alten Brauch, Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten“ verabschiedete.