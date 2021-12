Defektes Straßenbeleuchtungskabel ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Lindauer Feuerwehr ist am Samstagnachmittag alarmiert worden. Nach Angaben eines Anrufers schlugen unter deutlich hörbarem Knallen, Funken aus einer Baugrube auf der Höhe des Binsenwegs. Umgehend wurde die Einsatzstelle abgesperrt und die Schadensstelle ausgeleuchtet. Parallel wurden Gasmessungen durchgeführt, bei denen jedoch keine gefährliche Gaskonzentration festzustellen war. Die weitere Erkundung im Beisein von Mitarbeitern der Stadtwerke ergab, dass offensichtlich durch Aufgrabungsarbeiten einen Tag zuvor ein Kabel der Straßenbeleuchtung beschädigt wurde. Der einsetzende Niederschlag und die Aktivierung der Straßenbeleuchtung führten laut Feuerwehrbericht dann wohl zum Kurzschluss. Nachdem der Straßenabschnitt von den Stadtwerken stromlos geschalten wurde und eine Gefährdung ausgeschlossen werden konnte, kehrte die mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften eingesetzte Feuerwehr wieder in die Wache zurück.

Bereits am Freitagabend um 21.06 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage eines Hotelbetriebes in der Schafgasse Alarm ausgelöst und rief die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Altstadt sowie den Löschzug Hauptwache auf den Plan. Nach Erkundung konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Die Auslösung eines Rauchmelders war wohl auf die Zubereitung von Speisen in der Küche zurückzuführen. Eine Brandgefahr bestand nicht. Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz beendet. Polizei und Rettungsdienst waren ebenso vor Ort.