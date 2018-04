Defekter Gasmelder löst Einsatz der Feuerwehr aus

Er ist wohl nicht zu überhören gewesen: Der Gasmelder eines auf einem Campingplatz geparkten Wohnmobils hat am Samstagabend Alarm geschlagen. Gleich mehrere Passanten riefen daraufhin sowohl die Rettungsleitstelle in Kempten als auch die Polizei an. Weil zunächst nicht bekannt war, ob sich noch Menschen in dem Fahrzeug befanden, schlugen die alarmierten Feuerwehrleute ein Fenster des Wohnmobils ein. Dies war zum Glück leer, schreibt die Polizei. Und dann habe sich zudem schnell herausgestellt, dass der Gasmelder wohl einen Defekt hatte und grundlos Alarm geschlagen hatte.