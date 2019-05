Defekte Spülmaschine ist Ursache für einen Schmorbrand

Ein technischer Defekt bei einer Spülmaschine hat am Mittwoch ein Feuer in einer Wohnung im Schoblochweg verursacht. Gegen 14 Uhr rief der Alarm Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Mehrfamilienhaus, in es in der Küche einer Wohnung stark rauchte. Die Feuerwehr stellte fest, dass ein Schmorbrand bei der Spülmaschine die Ursache war. Die Feuerwehr hat alles schnell im Griff und lüftete zudem die Wohnung. Der Rettungsdienst untersuchte drei Bewohner wegen leichter Rauchgasvergiftungen. Foto: Christian Flemming