Defekte Mikrowelle ruft die Feuerwehr Lindau auf den Plan

Nach einem Schmorbrand in einem Alten-und Pflegeheim in der Schmiedgassse rückt die Feuerwehr am Mittwoch aus. Grund ist eine defekte Mikrowelle. Die ausgelöste Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres.

Die Löschgruppe Altstadt sowie der Löschzug Hauptwache der Feuerwehr Lindau wurden am Mittwoch um 14.46 Uhr zu einem Einsatz in der Schmiedgasse alarmiert. In einem Alten- und Pflegeheim war die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Durch einen Defekt an einer Mikrowelle war es zu einem Schmorbrand gekommen, woraufhin die Brandmeldeanlage losging, wie die Feuerwehr berichtet. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Personal der Einrichtung das defekte Gerät außer Betrieb nehmen und ins Freie bringen.

Glücklicherweise wurde der Brand so rechtzeitig bemerkt, dass der Sachschaden lediglich auf das defekte Gerät beschränkt blieb, so die Feuerwehr Lindau. Verletzt wurde niemand. Mittels Wärmebildkamera kontrollierte ein Trupp das defekte Gerät. Im betroffenen Raum war die Verrauchung so gering, dass eine natürliche Lüftung über die Fenster ausreichte, so die Feuerwehr weiter.

Die mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften angerückte Feuerwehr schloss den Einsatz nach einer halben Stunde ab. Mit im Einsatz waren das BRK sowie die Polizei Lindau.