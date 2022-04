DEB-Auszeichnung: EV Lindau Islanders erhalten zwei Sterne für die Nachwuchsarbeit

Das Nachwuchskonzept der EV Lindau Islanders hat Anerkennung von höchster Stelle bekommen. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) verlieh dem Eishockey-Oberligisten für dessen Förderung von Kindern und Jugendlichen zwei Sterne. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des 5-Sterne-Programms, wie der DEB in einem Schreiben an alle Clubs der DEL2 und der beiden Oberligen mitteilte.

Wegen der coronabedingten gravierenden Beeinträchtigungen des Nachwuchs-Eishockeys hatte der DEB nach einjähriger Zwangspause erst in dieser Saison wieder eine Zertifizierung im Nachwuchsbereich vornehmen können. Nach Auswertung aller 38 Vereine der drei Ligen wurden insgesamt 4360 Punkte und 103 Sterne vergeben. „Die Vereine haben sich vorbildlich für den Nachwuchs eingesetzt. Sowohl in der Spitze als auch in der Breite haben wir fast wieder das Niveau von vor Corona erreicht“, sagte der ehemalige Nationalspieler Ernst Höfner, nun in Diensten des DEB und Mitglied der Bewertungskommission.

Drei EVL-Spielerinnen in Nationalmannschaftskadern

Bei den EV Lindau Islanders spielen aktuell mehr als 250 Kinder und Jugendliche in acht Teams von den Bambinis (U7) bis zur ältesten Juniorenmannschaft (U20). Unter der Anleitung von Spencer Eckhardt, Nachwuchs-Headcoach der Islanders, wird laut EVL-Mitteilung in allen Teams altersgerecht und unter fachlicher Anleitung mit geschulten und zertifizierten Ausbildern in der Lindauer Eissportarena trainiert. Mit Kim Bürge, Leonie Schmidt und Hanna Weichenhain stehen gleich drei Spielerinnen des EVL in verschiedenen Nationalmannschaftskadern des DEB. „In diesem Zuge möchten sich die Islanders auch bei allen Trainern, Betreuern und helfenden Händen rund um die Young Islanders bedanken“, so der EVL in seiner Mitteilung. „Hier leisten alle großartige Arbeit und tragen zu den Erfolgen der Nachwuchsmannschaften bei.“