David Farny wechselt von Lindau zum ECDC Memmingen

Bei den EV Lindau Islanders hat David Farny keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Der Verteidiger bleibt aber in der Eishockey-Oberliga und wechselt zum ECDC Memmingen. Das haben die Indians bekannt gegeben. Der 21-jährige Linksschütze hat bereits mehr als 120-mal in der Oberliga gespielt. Mit der Verpflichtung von Farny ist die Defensive der Memminger laut Mitteilung komplett.

Ende April hatten die Islanders verkündet, dass David Farny, Matteo Miller, Stefan Rodrigues und Michael Wirz keinen neuen Vertrag bekommen würden. Die Lindauer begründeten diesen Schritt damit, dass man ihnen die für ihre weitere Entwicklung nötige Eiszeit nicht garantieren könne. Miller und Rodrigues, die beide aus dem Nachwuchs des EV Ravensburg stammen, spielen in der kommenden Saison für den Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Farny bleibt in der Oberliga Süd.

Der gebürtige Bobinger spielte im Nachwuchs der Augsburger Panther und wurde währenddessen mehrmals in die Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft berufen. 2018 folgte der Wechsel an den Bodensee. Mit der Verpflichtung von David Farny ist die Planung für die Defensive des Oberligisten vorerst abgeschlossen. Der 21-Jährige ist der siebte feste Verteidiger. „Mit David bringen wir noch mehr Physis in unsere Abwehr“, sagt Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller. Den ursprünglichen Plan, noch einen achten Verteidiger zu verpflichten, haben die Verantwortlichen der Indians vorerst auf Eis gelegt: „Wir waren lange auf der Suche nach einem starken Verteidiger für die ersten Reihen. Aufgrund der angespannten Situation auf dem Spielermarkt konnten wir aber keine Verpflichtung abschließen, ohne unseren Budgetrahmen zu sprengen“, sagt Müller.