DAV Senioren starten in die Sommersaison 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Seniorenwanderung der Saison am 13. April, startete mit dem/r DAV-Seniorenführer/in Horst Michael und Traudl Arnold mit 14 Senioren in Grünenbach im Allgäu. Das Wetter konnte nicht besser sein. Ausgangspunkt war der Parkplatz neben der Kirche. Als Erinnerung an die ehemalige Römerstraße von Kempten nach Bregenz, bewacht die Rekonstruktion eines römischen Wachturms den Parkplatz. Der Weg oberhalb der ehemaligen Römerstraße führt über eine Wiese zum „Stein“, einer alten Kultstätte, vermutlich von den Kelten erbaut.

Von dort ging bergauf über Feld- und Forstwege und dann bergab zum Steg über den Eistobel. Ein kurzer Abstecher führte zum Wasserfall unterhalb des Steges. Auf einem wurzeligen Pfad ging es hoch zur Burgruine Hohenegg. Außer der um 1897 erbauten Kapelle, ist von der mittelalterlichen Burganlage nicht mehr viel zu sehen. Der schmale Pfad oberhalb des steilen Ufers führte wieder hinunter bis zum Flussbett der oberen Argen. Nach einer gemütlichen Rast ging es dann zum Aufstieg zum Ebratshofener Kapf und zum Laubenberg. An zwei Aussichtspunkten wurden Genusspausen eingelegt, um die schöne Umgebung, den Blick hinüber zur Nagelfluhkette und in den Bregenzer Wald und die erwachende Natur zu genießen.

Beim Abstieg wurde noch die Burgruine Alt-Laubenberg besucht, bevor in Grünenbach auf der Terrasse vom Laubenberg Stüble, die seit langem vermisste Einkehr stattfand.

Es war ein gelungener Saisonauftakt in einer interessanten Landschaft, mit der erwachenden Natur bei bestem Wetter. Informationen zu in dieser Saison geplanten Wanderungen und Berichte zu stattgefunden Wanderung sind auf der Webseite des DAV Lindau zu finden. https://alpenverein-lindau.de