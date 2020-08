Dauerregen beschäftigt Feuerwehr

Gleich zu mehreren Einsätzen musste die Lindauer Feuerwehr in den vergangenen Tagen ausrücken (die LZ berichtete). Der Dauerregen hatte dazu geführt, dass Regenwasser in Häuser drang, Fahrbahnen überflutet wurden und ein Baum umkippte. Insgesamt verzeichneten die Abteilungen der Feuerwehr Lindau zwölf Einsätze.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Löschzug Nord am Sonntag um 13 Uhr nach Eggatsweiler gerufen. Die Kellerräume standen aufgrund eines übergelaufenen Regenwasserschaftes unter Wasser und mussten mit mehreren Tauchpumpen trockengelegt werden. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Um 14.22 Uhr wurde die Löschgruppe Altstadt in den Bühlweg gerufen. Wegen des anhaltenden Regens drang Wasser ins gesamte Kellergeschoss ein. Die Einsatzkräfte saugten das Wasser mit zwei Pumpen ab und konnten den Einsatz nach mehr als zwei Stunden beenden.

Um 14.23 Uhr wurde der Löschzug Hauptwache Alarmiert. Der Grund: An einem Gebäude an der Bleichewiese drohte Wasser über einen Lichtschacht in den Keller zu dringen. Auch in diesem Fall kam laut Feuerwehr die Pumpe zum Einsatz. Vorbeugend wurden anschließend die Kellerfenster mit Sandsäcken gesichert.

Im Bleicheweg, am Oberen Schrannenplatz sowie im Heuriedweg stand das Wasser aufgrund der starken Niederschläge zeitweise hoch auf der Fahrbahn. Teilweise war die Kanalisation überlastet. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstellen ab. Verstopfte Straßenabläufe wurden geöffnet und gereinigt.

In der Holdereggenstraße lief gegen 14.30 Uhr eine Tiefgarage voll. Die Einsatzkräfte des Löschzuges West pumpten die Tiefgarage ab, parallel dazu wurden Regenschächte an der Einsatzstelle überprüft.

Um 16.38 Uhr ist der Löschzug West über einen umgestürzten Baum im Oberrengersweiler weg informiert. Nach Absicherung der Einsatzstelle konnte die Straße nach etwa einer Stunde vom Hindernis befreit werden.

Die Löschgruppe Altstadt war neben den Starkregeneinsätzen bereits am Freitag gegen 16 Uhr am Hundweilerplatz im Einsatz. Dort habe ein „haustechnischer Defekt zu einem Wasserschaden im Keller geführt“. Außerdem war die Löschgruppe Altstadt am Sonntag um 9.10 Uhr bei einer Notfalltüröffnung auf der Hinteren Insel gefordert.