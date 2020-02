Das Wichtigste ist das Anzapfen

Mehr als 20 Jahre lang war Christian Ude Oberbürgermeister der Stadt München. Eine Amtszeit, in der das SPD-Urgestein, den der legendäre Dieter Hildebrandt einst als „einzigen Kabarettisten, der nebenbei noch eine Großstadt regiert“ bezeichnet hatte, so einiges erlebt hat. Kein Wunder, dass der frühere Bürgermeister da jede Menge zu erzählen hat und seiner ehemaligen Mitarbeiterin Claudia Halberkamp jede Menge Tipps an die Hand geben konnte für den Fall, dass sie zur Oberbürgermeisterin gewählt wird. Denn genau das ist es, was Ude sich wünscht und weswegen er extra und wieder einmal nach Lindau gekommen ist. Musikalisch umrahmt wurde die amüsante Matinee vom Lindauer Akustik-Duo Boone und Nhu.

Um sechs Uhr morgens ist er aufgestanden, damit er um sieben Uhr am Münchner Hauptbahnhof sein konnte, um dann pünktlich zur versprochenen „Heiteren Matinee“ in Lindau zu sein. Für einen Rentner ein „ungewöhnlich asketischer“ Tag also, den der langjährige Oberbürgermeister von München nicht ohne Grund auf sich genommen hat. Doch Christian Ude präsentierte sich nicht nur als ein charmanter Wahlkampfhelfer für Claudia Halberkamp, sondern sollte dem hellauf begeisterten Publikum am Ende des rund zweieinhalbstündigen Spätvormittags auch bewiesen haben, dass er seinem Ruf als begnadeter Geschichtenerzähler mehr als gerecht wird. Ein begnadeter Erzähler von Geschichten, die so unglaublich, aber wahr sind, weil eben das Leben die besten Geschichten schreibt. Und solche hat Ude zuhauf erlebt. Nicht umsonst darf er sich „Altbürgermeister“ nennen, ein Titel, von dem das amüsierte Publikum erfuhr, dass er eine bayerische Besonderheit darstellt, den man nicht automatisch erhält, nur weil man einmal Bürgermeister war, sondern ihn verliehen bekomme, weil der Gemeinderat beschlossen habe, dass man in dieser Weise beleidigt werde. Ihm persönlich wäre nämlich „Ex-Bürgermeister“ eigentlich weitaus lieber. Allerdings musste Ude einsehen, dass auch dieser Titel nicht ohne ist. Denn übertragen auf die Frauen, „wäre eine Ex weg vom Fenster, aber eine Alte hätte noch immer was zu sagen“.

Die Geschichten, die der Politiker, Jurist und Buchautor mitgebracht hat, sind nicht nur so erstaunlich wie lustig, sondern bergen auch jede Menge Tipps für künftige Bürgermeister. So verrät Ude, dass die wichtigste, ja bedeutendste Amtshandlung eines jeden Bürgermeisters, zumindest eines Münchners, das Anzapfen sei. Was sich wiederum und wegen des hiesigen Oktoberfestes theoretisch auch auf Lindau übertragen lässt. Als er, verpackt in eine gut halbstündige Fußballgeschichte, in der der bekennende „Löwen-Fan“ in einer Stadt, in der der FC-Bayern München das Sagen hat, von seinem peinlichsten Augenblick als Münchner Bürgermeister berichtet, blieb kein Auge trocken. Denn Ude ist ein Multitalent. Einer, der dank seines schauspielerischen Talents die Erinnerungen, die er mit dem Publikum teilt, lebendig werden lässt. Ebenso wie er auch weiß, dass Geschichten einen Spannungsbogen brauchen, um sich am Ende in einer Pointe zu entladen. So kam es, dass das Lindauer Publikum auch lachte, obwohl es hier nur eine Fußballmannschaft gibt. Allerdings wissen die Fans jetzt, wie eine „Fußballrede“ aufgebaut ist, und die Oberbürgermeisterkandidatin weiß für den Fall der Fälle, wie man eine solche hält. Darf doch eine Fußballrede zwar durchaus 45 Minuten dauern, sollte jedoch auf „höchstens 20 Silben“ beschränkt sein und keinesfalls ganze Sätze beinhalten.

In gleicher amüsanter Weise berichtete Ude auch aus seiner Zeit als Münchner Rechtsanwalt, wo er, ohne sich überhaupt jemals mit Kirchenrecht befasst zu haben, erfolgreich einem katholischen Pfarrer und Tierschützer aus der Patsche geholfen hatte.

„Sie haben als Lindauer auch einen Ruf zu verteidigen“, fand er, bevor er jenen Querulanten aus der Rumpelstilzchenstraße spielte, der auf der Bürgerversammlung von seinem Mitbestimmungsrecht Gebrauch macht. Auf seinen Posten setzte er Claudia Halberkamp, die er in Sachen Diplomatie schon mal üben ließ. Denn egal, welche auch noch so widersprüchliche und absurde Forderung der Wutbürger vorbrachte, die Antwort, die er die Kandidatin sagen ließ, blieb immer die gleiche: „Ich danke Ihnen für diesen sachlichen und konstruktiven Beitrag. Wir werden uns bemühen, ihn in die Tat umzusetzen.“