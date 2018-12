Das Westallgäuer Kammerorchester lädt zu seinen Neujahrskonzerten

Die Neujahrskonzerte des Westallgäuer Kammerorchesters sind inzwischen zu einer Tradition geworden. Am Freitag, 11. Januar, spielt das Orchester in Lindau, einen Tag später in Lindenberg.

Dieses Jahr wird das Konzert von der „Schauspieldirektor“-Ouvertüre KV 486 von Mozart eröffnet, woran sich „Il Maestro di Cappella“ anschließt, ein heiterer Einakter des italienischen Komponisten Domenico Cimarosa (1749-1801). Darin muss ein Dirigent und Sänger feststellen, wie mühsam es sein kann, ein Orchester zu dirigieren – man kann es noch so oft vorsingen, immer setzen die falschen Instrumente ein. Eine Paraderolle für den Bassbariton Christian Feichtmair aus Wangen, wie es in einer pressemitteilung heißt.

Auch Wolfgang Amadeus Mozart wird gespielt

Nach der Pause erklingt die Sinfonie Nr. 3 von Antonio Casimir Cartellieri, einem Zeitgenossen und Freund von Beethoven. Der Sohn eines in Mecklenburg-Strelitz engagierten italienischen Kammersängers wirkte in Berlin und Westböhmen als Musikdirektor und ist bei uns fast vergessen, heißt es in der Mitteilung weiter.

