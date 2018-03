Das war unwürdig

Es mag Vertreter der Stadt geben, die es für besonders schlau halten, dass man mit der frühmorgendlichen Übergabe der Baugenehmigung samt sofortiger Fällaktion die angekündigte Klage des Bund Naturschutz ausgehebelt hat.

Denn auch wenn der BN jetzt vor Gericht Recht bekommen sollte, sind die uralten Eichenweg, um deren Erhalt es dem BN eigentlich ging. In einem Verfahren mit etlichen Tiefpunkten, die bisher aber meist von den Thermengegner zu verantworten war, hat diesmal die Stadt noch einen darunter gesetzt. Denn das war vielleicht schlau, aber dennoch unwürdig. Denn da kommt man auch als Thermenbefürworter ins Grübeln: Die Stadt traut offensichtlich ihren eigenen Argumenten nicht. Oder wie soll man sonst erklären, dass das Bauamt die Baugenehmigung nicht an einem ganz normalen Arbeitstag erteilt hat. Auch am Montagmorgen hätten danach sofort die Fällarbeiten beginnen können. Vielleicht hätte das Gericht schneller eingegriffen. Und dann hätte es eine Eilentscheidung eben erst am Dienstag gegeben. Dann hätte die Zeit aber immer noch gereicht, um bis Mittwochabend die anderen Bäume zu fällen. Aber offensichtlich hatte die Stadt Angst, dass das Gericht doch dem BN Recht gibt. Das Projekt muss also jetzt mit dem Makel leben, dass es auf sehr zweifelhafte Weise in Gang gesetzt wurde.

Die Stadt selbst hat zudem Ansprüche geweckt. Denn wenn das Bauamt bei einem solch komplexen verfahren zu so ungewöhnlicher Zeit einen Bauantrag erteilen kann, dann sollte das auch in anderen fällen möglich sein. Denn jeder Bauherr sitzt auf heißen Kohlen, wenn er auf den Bescheid wartet. Und für jeden Bauherrn ist diese Wartezeit mit Kosten verbunden. Das geht nicht nur dem Investor Schauer so und der Stadt selbst, sondern jedem anderen unternehmen und jedem Bürger, der etwas bauen will. Auch die können hoffentlich nun damit rechnen, dass das Bauamt der Stadt Lindau ungewöhnliche Arbeitszeiten nicht scheut, damit die Bauherren schnell tätig werden können.