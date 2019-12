Das war erste Sahne

Voller Leidenschaft hat die Sahne-Mixx Band in der Inselhalle Udo Jürgens besten Lieder dargeboten.

Vor genau fünf Jahren ist Udo Jürgens, einer der erfolgreichsten Künstler der deutschen Schlagermusik, gestorben, doch er hinterließ uns seine Lieder und Melodien. Diese bringt die Band Sahne-Mixx nun auf Deutschlands Bühnen, damit Fans die Möglichkeit haben, seine Musik noch immer Life zu erleben.

An seinem Todestag performte Sahne-Mixx mit Frontmann Hubby Scherhag in der Inselhalle Lindau. Während des gesamten Auftritts begeisterte Scherhag das Publikum und ließ mit den alten Klassikern Erinnerungen aufleben. Dabei imitierte der Sänger Jürgens nicht nur, sondern versprühte seinen eigenen Charme. Er interagierte mit dem Publikum, animierte zum Mitsingen und erklärte die Interpretationen und Geschichten der Lieder. So sei das bekannte Lied „Griechischer Wein“ nicht bloß ein Trinklied, sondern spiegle die Wünsche, Träume und Sehnsüchte der ersten Gastarbeiter in Deutschland wieder.

Sahne-Mixx spielte auch Lieder aus den 50er- bis 80er- Jahre vor dem Publikum, die Udo Jürgens selbst nicht mehr auf seinen Tourneen sang.

Aber natürlich waren auch Klassiker wie „Aber bitte mit Sahne“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Merci Chérie“ dabei, mit dem Jürgens den Eurovision Song Contest 1966 gewann.