Das vorerst letzte U&D auf Lindaus Hinterer Insel geht Baden

Knapp 52 Tonnen Stroh hat Stefan Rodi bewegt, um seiner Freundin Lisa einen Heiratsantrag zu machen. Am vergangenen Mittwochnachmittag zierte ein 135 Meter langer Schriftzug ein Feld in der Neuen Welt, einem Gebiet in Laupheim. Aus Strohballen hatte der 28-jährige Rodi den Satz „Willst du mich heiraten“ gestapelt.

Als alles bereit war, rief er seine Freundin an, ob sie ihm Wasser und einen Spanngurt zum Feld hinaus bringen könnte. „Ich habe überhaupt nichts geahnt“, sagt Lisa Bertsch (25) am Tag nach dem Antrag.