Das Team der Aktion Wir helfen dankt allen Spendern

Diese Nachricht lässt Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas strahlen: Die Menschen aus Lindau und Umgebung, aber auch Vereine, Gruppen und Firmen haben während der Adventszeit gut 50 000 Euro für die LZ-Bürgeraktion Wir helfen gespendet.

„Dafür möchten wir allen Spendern ein ganz großes Dankeschön sagen“, lassen die beiden Vertreterinnen von Wir helfen ausrichten. Denn das Geld werde dringend gebraucht, um im Verbreitungsgebiet der „Lindauer Zeitung“ in akuten Notfällen helfen zu können. Da gibt Senioren, deren kleine Rente für eine dringend notwendige Reparatur oder sogar die Zuzahlung für eigene Medikament nicht. Aber auch Arbeitslose, Familien oder Alleinerziehende erleben immer wieder Situationen, in denen sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Wenn die Caritas oder andere Behörden die Bedürftigkeit geprüft haben, springt die Bürgeraktion in den verschiedensten Notfällen ein.

Zwei Schecks über jeweils 10000 Euro haben die beiden Frauen sehr dankbar entgegengenommen. „Aber auch jeder kleine Betrag ist wichtig, damit die Arbeit der Aktion Wir helfen auch im neuen Jahr erfolgreich weiterlaufen kann“, erinnern Spangehl und Krämer-Kubas.