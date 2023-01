Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Roman Eckenfels sieht mit eigenen Augen, wie die Flugzeugtür in Liebenau einschlägt

Ein Flugzeug verliert in 1000 Meter Höhe eine Tür und die kracht auf einen Spielplatz der Stiftung Liebenau. Heilerziehungspfleger Roman Eckenfels stand nur wenige Meter entfernt und beobachtete den Sturz.

Er ist froh, dass niemand verletzt wurde. Das sei nicht selbstverständlich – denn in dem Garten hielten sich oft Kinder und ihre Eltern auf. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Früher als sonst: Auch in Lindau blüht der Hasel schon.

Steht bei der Lindauer Feuerwehr ein Wechsel bevor?

Die Hauptversammlung der Lindauer Feuerwehr Ende Januar könnte spannend werden. Denn es stehen die Wahlen von Kommandant und Stellvertreter an. Und Florian Kainz, derzeit stellvertretender Kommandant, hat offenbar ein Auge auf den Posten des Kommandanten geworfen.

Für den jetzigen Kommandanten Max Witzigmann kommt das überraschend. Er hat davon erst vor Kurzem erfahren. Mehr dazu erfahren Sie HIER.

Rechts die Schussen, im Hintergrund Sammletshofen: Auf dem (noch) umzäunten Areal am Ortsausgang von Kehlen entsteht ein Auwald, der Teil der Ausgleichsmaßnahmen für die Südumfahrung ist. (Foto: rwe) Wer Kehlen in Richtung Sammletshofen verlässt und am Schild scharf nach rechts schaut – der hat die Ausgleichsfläche im Blick. (Foto: rwe) Die an zwei Stellen angebrachte Leiter aus Holz dient dem Pflegepersonal als Übersteighilfe. (Foto: rwe) Stattliche 1,1 Hektar groß ist die Fläche, auf der der Auenwald wachsen soll. Wie lang das ist, zeigt sich dem, der an der Schussen entlang den Fußweg (rechts) beschreitet, der aus Richtung Sammletshofen hin zur Brücke bei Eichelen führt. (Foto: rwe) In den Anfängen: Sträucher und Bäume brauchen ihre Zeit, bis sie zum erhofften Auenwald zusammenwachsen. (Foto: rwe) Für rund 3300 heimische Sträucher wurden im November die Grundlagen gelegt – von der Hainbuche über die Haselnuss bis zum Hartriegel (auch Hornstrauch genannt). (Foto: rwe) Etwa vier Jahre sind für die Entwicklungspflege angesetzt – danach soll auch der Zaun hinfällig sein. (Foto: rwe) Abgesteckt is: Bis hierhin erstreckt sich die Ausgleichsfläche, das signalisieren die Holzpfosten mit rotem Kopf. Nicht nur den Spaziergängern entlang der Schussen ist aufgefallen, was sich hier auf weiter Fläche tut. (Foto: rwe) Hohe Masten locken: Greifvögel sollen sich hier niederlassen können. (Foto: rwe) Nicht nur den Spaziergängern entlang der Schussen ist aufgefallen, was sich hier auf weiter Fläche tut. Auch von der Straße aus ist die Veränderung gut sichtbar. (Foto: rwe) Der Daten- und Kartendienst der LUBW stellt für den Bereich zwischen Kehlen und Sammletshofen diese Überflutungsfläche als HQ 100 dar – als Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht wird. (Foto: lubw) 1 von 1

Dieser Tettnanger hat für Disney und auf dem „Traumschiff“ gearbeitet

Entertainment – das ist Joerg Hermanns Welt. Seine verstorbene Tante war eine bekannte Drehbuchautorin und Regisseurin. Sie gilt als die "Mutter der Telenovela" in Deutschland.

Mit ihr zusammen hatte Joerg Hermann die Idee für ein Bühnenstück. Doch bevor es fertiggestellt werden konnte, starb sie. Wie der Tettnanger das Stück trotzdem auf die Bühne gebracht hat, lesen Sie HIER.

Warum dieser E-Autofahrer an einer Ladestation in Friedrichshafen ein Knöllchen bekam

Nur der kleine Toni strahlt. Und er hat auch allen Grund dazu: Das Wohnzimmer ist voller Spielsachen, außerdem ist Besuch da. Seiner Mama und ihren beiden Freundinnen ist aber ganz und gar nicht zum Lachen zumute.

Gesprächsthema an diesem Nachmittag: Alle drei haben für ihre Kinder keinen Krippenplatz bekommen. Ist der letzte Ausweg eine Klage? Mehr dazu finden Sie HIER.

Rekordwärme im Januar: Welche Gefahren das für Mensch und Natur birgt

Die Temperaturen sind zum Jahreswechsel so hoch wie nie gewesen. Auch wenn es mittlerweile wieder kälter geworden ist, sagen Wetterexperten für den Januar Rekordwerte voraus.

Welche Auswirkungen die wechselhaften Temperaturen und der warme Januar auf Natur und Mensch haben, lesen Sie HIER.

Meckenbeuren bekommt einen Auwald

Die Straße ist gebaut, der Ausgleich für die Umwelt aber braucht Zeit. Auf der Südumfahrung Kehlen rollen seit Oktober 2019 die Autos. Was als Ausgleich für die versiegelte Fläche erforderlich ist, nimmt teilweise aber erst Jahre später Gestalt an. Wichtigster Baustein dabei ist ein Auwald, der dieser Tage schussennah am Ortsausgang Kehlen gepflanzt wird. Mehr dazu erfahren Sie HIER.