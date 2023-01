Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Flugzeugtür über Meckenbeuren verloren: Jetzt äußert sich der Verein des Piloten

Die Tür eines Kleinflugzeugs löst sich am 30. Dezember in rund 1000 Metern Höhe und fällt in einen Garten in Liebenau. Die Flugschule, dem das Flugzeug gehört, zeigt sich erleichtert, dass niemand verletzt wurde.

Der Pilot wurde im Vorfeld durch ein Warnsignal auf den Defekt hingewiesen. Doch wie sieht es nun mit der Haftung aus? Mehr dazu lesen Sie HIER.

In Friedrichshafen ist jetzt die größte Geflüchteten-Unterkunft im ganzen Landkreis in Betrieb

Mehr als 200 Betten, ein extra angebauter Küchenbereich und jede Menge Personal: Die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen ist in den vergangenen Wochen umgebaut worden.

Wohnen unter Basketballkörben: Messebauer haben in die Sporthalle des Berufsschulzentrums Kabinen gebaut, in die Geflüchtete einziehen werden. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Menschen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind, finden hier eine Zuflucht. Ukrainer werden in dem Gebäude wohl aber nicht unterkommen. Warum das so ist und mit welchen möglichen Konflikten die Verantwortlichen vor Ort rechnen, berichtet Redakteur Florian Peking HIER.

Nach vielen Böllern und Raketen: Feinstaubwerte in Lindau explodieren

Nach zwei Jahren Pause scheint die Sehnsucht nach Feuerwerk groß gewesen zu sein. Wer in Lindau auf dem Hoyerberg oder direkt am Hafen das Spektakel zum Jahreswechsel beobachtete, hatte den Eindruck, dass das Feuerwerk über Lindau besonders groß ausgefallen ist. Das zeigte sich auch in der Feinstaub-Belastung – wie sehr lesen Sie HIER.

Netto-Filialen im Umbruch: Das ist der Stand in Tettnang und Meckenbeuren

Viele Fragen gelten dieser Tage den Netto-Märkten im Oberhof in Tettnang und in Reute an der B30. Ersterer ist seit dem Spätherbst geschlossen – ohne erkennbaren Hinweise des Discounters, was dort passiert.

Klar ist hingegen, dass der Netto in Meckenbeuren umgebaut werden soll. Spannend ist hier die Frage nach der „Erlebnisgastronomie“. Mehr zu den Netto-Filialen erfahren Sie HIER.

Fliesenleger aus Sigmarszell triumphiert bei Deutschen Meisterschaften

Bei dieser Meisterschaft geht es nicht um Tore, Körbe oder Schmetterbälle. Überhaupt nicht um Sport, sondern ums Handwerk. Im November haben in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk stattgefunden.

Manuel Karg musste zwei Motive bei den Meisterschaften verlegen: den Berliner Bär und den Fernsehturm. (Foto: Fliesen Breyer)

Erfolgreich dabei war auch Manuel Karg aus Sigmarszell: Er ist nun Deutscher Vizemeister im Fliesenlegen. Nur dem Kollegen aus Baden-Württemberg hatte er sich knapp um einen Punkt geschlagen geben müssen. Welche Aufgaben er meistern musste lesen Sie HIER.

Stammzellenspende ermöglicht Start in ein neues Leben

Leon lebt - auch dank einer Knochenmarkspenderin aus Friedrichshafen. Seit elf Jahren sind der junge Mann und Sina Merk nicht nur genetisch miteinander verbunden. Mehr über die besondere Beziehung der beiden erfahren Sie hier.