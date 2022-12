Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Volksbanken am Bodensee und in Oberschwaben fusionieren

Am Bodensee und in Oberschwaben entsteht eine der größten Genossenschaftsbanken der Region: Aus der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und der VR-Bank Ravensburg-Weingarten wird eine Bank - und das gerade einmal sechs Jahre, nachdem beide Geldhäuser jeweils selbst aus einer Fusion hervorgegangen sind.

Die künftige Volksbank Bodensee-Oberschwaben wird ein Schwergewicht: 88 000 Kunden und mehr als 400 Mitarbeiter sind eine Hausnummer. Im Gebiet des Regierungspräsidiums Tübingen entsteht damit die zweitgrößte Genossenschaftsbank. Was das für die Arbeitsplätze und die Filialen bedeutet lesen Sie HIER.

Lindau fehlt das Geld: OB Claudia Alfons schwört auf magere Jahre ein

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat die Lindauerinnen und Lindauer bei der Bürgerversammlung am Montagabend in der Inselhalle auf harte Zeiten eingeschworen. Lindau müsse jetzt auf die Bremse treten – und zwar überall. „Es wird Einsparungen geben, die jeder von uns spüren wird“, sagte sie.

Ein Zeitstrahl gibt bei der Bürgerversammlung einen Überblick über die großen und kleinen Ereignisse des Jahres. (Foto: Christian Flemming)

2023 wird der städtische Haushalt das zentrale Thema in Lindau, kündigte Alfons an. Es hätten sich nicht alle Annahmen aus dem Finanzplan bestätigt, denn Einnahmen aus geplanten Grundstücksverkäufen kommen nicht in dem Umfang oder nicht zu dem Zeitpunkt wie angenommen. Mehr zur Bürgerversammlung lesen Sie HIER.

Schon wieder: Theater Atrium muss vorerst schließen

Schäden in der Deckenkonstruktion veranlassen die Stadt zu einem erneuten Nutzungsverbot.

Was nun geplant ist und wie der Culturverein Caserne mit diesem Rückschlag umgeht lesen Sie HIER.

Voruntersuchungen im Hinblick auf die Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes haben im Theater Atrium Schäden in der Deckenkonstruktion offenbart. (Foto: Regine Ankermann)

Lindauer Impfzentrum schließt: Turnhalle wird trotzdem nicht für Sportler frei

Zwei Jahre lang haben Ärztinnen und Ärzte in der Turnhalle Spritzen aufgezogen und gesetzt. Bald ist damit Schluss. Ende des Jahres schließt das Lindauer Impfzentrum.

Für den Sportunterricht und die Judo-Kämpfer wird die Halle der Berufsschule und der Fachoberschule trotzdem nicht frei. Warum das so ist erfahren Sie HIER.

Spatenstich an alter Schmiede: „Ein guter Tag für Meckenbeuren“

An zentraler Stelle nimmt in der Meckenbeurer Ortsmitte ein 23-Millionen-Euro-Projekt Gestalt an.

Beim Spatenstich setzt Jörg Bischof für die Luftschiffbau Zeppelin als Investor auf 52 Appartements und sieht mit „Wohnen auf Zeit“ die Region gestärkt. Zwei Gebäude sollen bis Frühjahr 2025 an der Kreuzung B30/Bahnhofsstraße entstehen. Mehr dazu finden Sie HIER.

Der dreigeschossige Bau umfasst 25 Wohnungen, die zwischen 50 und 100 Quadratmetern Größe liegen. (Foto: Visualisierung Plösser Architekten)

Stadtverwaltung legt Strategiepapier für Sporthallen und einen Campus Innenstadt vor

Die Stadtverwaltung hat ein Strategiepapier für Sporthallen und einen Campus Innenstadt vorgestellt. Die neue Rotachhalle spielt darin eine entscheidende Rolle - und soll deshalb zuerst gebaut werden.

Wie vom Bau der neuen Rotachhalle in Ailingen indirekt auch die Kernstadt profitieren soll erfahren Sie HIER.

Ins Bild klicken und bewegen, um sich umzusehen. Foto: Marcus Fey