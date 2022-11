Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Gibt es doch eine Chance für die BOB? Verkehrsminister Hermann kündigt Gespräche an

Hat die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) noch eine Zukunft? Diese Frage könnte schon nächste Woche geklärt werden.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kündigte am Mittwoch im Landtag Gespräche mit den Verantwortlichen der BOB an. Es geht dabei um die neue Ausschreibung des Schienenverkehrs im Land ab 2023. Alle Details lesen Sie HIER.

Giftig und dschungelartiger Wuchs: Neue endemische Art breitet sich massiv aus

„Die schwarzen Beerenfrüchte sind wohl am schlimmsten“, sagt Forstrevierleiterin Katja Walter, während sie bei einem Spaziergang durch den Tettnanger Wald auf eine neue endemische Art aufmerksam macht.

Die amerikanische Kermesbeere ist in unserer Region eigentlich nicht heimisch. Doch sie breitet sich rasant aus – mit äußerst unangenehmen Auswirkungen. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Eigentlich hübsch anzuschauen – aber giftig und mit hohem Vermehrungspotenzial: Die Früchtestaude der amerikanischen Kermesbeere. (Foto: Olaf E. Janke)

Wenn der Corona-Test negativ bleibt und Fieber und Husten dennoch ins Bett zwingen

Gut zwei Jahre lang ist sie in den Hintergrund geraten: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die echte Grippe, die ebenfalls durch Viren ausgelöste Influenza, kaum noch Thema. Das ändert sich aktuell: Im Kreis Lindau gibt es wieder mehr Fälle.

Für Ärzte wie Gesundheitsamt ist klar: Das beste Gegenmittel ist die Impfung. Und das nicht nur für ältere Menschen. Den ganzen Artikel zu dem Thema lesen Sie HIER.

Undichtes Dach, uralte Technik: Für die Sanierung des Graf-Zeppelin-Hauses muss die Stadt tief in die Tasche greifen

Bei dieser Zahl kann einem schon mal schwindelig werden: 78 Millionen Euro muss die Stadt Friedrichshafen ausgeben, um das Kultur- und Veranstaltungshaus am See auf Vordermann zu bringen.

Zentral dabei ist auch die Frage nach der Energieversorgung. Denn angesichts der geopolitischen Lage wird unter anderem mit einem Szenario geplant, in dem das GZH komplett auf den Einsatz von Gas verzichtet. Wie das aussehen soll, lesen Sie HIER.

Waldbrandgefahr: Warum die Bahn nach dem Zugunfall zehn Bäume fällen muss

Nach dem Zugunfall bei Wasserburg am vergangenen Wochenende musste die Bahn am Donnerstag nun zehn Bäume fällen. Die Eschen waren krank und standen zu nahe an der Oberleitung.

Vielleicht wäre noch einmal ein Baum umgekippt. Im schlimmsten Fall hätte ein Waldbrand entstehen können. Alle Bilder und Videos sehen Sie HIER.

Nach dem Zugunfall bei Wasserburg am vergangenen Wochenende musste die Bahn am Donnerstag nun zehn Bäume fällen.

Interimsheimat Hegenberg – 2457 Kilometer und eine Welt von Charkiw entfernt

Eine „Schicksalsgemeinschaft“ aus 67 Kindern und Erwachsenen aus dem Behindertenheim „Hippocrates Care Centre“ musste im März aus der Ukraine fliehen. Seit acht Monaten sind sie interimsweise im Haus St. Martin in Hegenberg beheimatet.

So groß wie die Dankbarkeit ist nur der Heimkehrwunsch. Bis dahin bleibt es „stressful“, wie sie HIER im Gespräch mit Schwäbische.de offen bekunden.