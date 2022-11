Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Das Auswärtige Amt dreht Lindauer Friedensstiftung den Geldhahn zu

Computer und Möbel sind zum Teil schon ausgeräumt. An der Tür klebt ein Zettel – das Büro ist geschlossen. Die Lindauer Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft existiert nur noch auf dem Papier. Offiziell ruht ihr Betrieb.

Doch ob sie ihre Arbeit je wieder aufnimmt, ist völlig unklar. Das Auswärtige Amt überweist kein Geld mehr. Nun werden Befürchtungen laut, dass das Thema Religion in der Ampel-Koalition an Bedeutung verliert.

Unter Druck: Tierheime befürchten, mehr Haustiere aufnehmen zu müssen

Die Spenden werden weniger, das Futter teurer und bald steigen auch die Tierarztkosten. Warum Häfler Tierschützer bange Blicke in die Zulunft werfen,

Das Tierheim in Friedrichshafen befürchtet, dass nach der Erhöhung der Tierarztgebührenordnung mehr Haustiere abgegeben werden. (Foto: Sandra Philipp)

Tolle Lösung: Tettnanger Musikwerkstatt kann in der Kirchstraße bleiben

Die Einrichtung kann sich in der so lange genutzten Immobilie verkleinern und sogar künftig die anderen Mieter aussuchen. Der Unterricht kann also im gewohnten Gebäude weitergehen.

Das freut sowohl die Musiklehrer als auch die angehenden Musiker. Wie sich alles gefügt hat,

Wer betreut mein Kind? Warum diese drei Mütter klagen wollen

Nur der kleine Toni strahlt. Und er hat auch allen Grund dazu: Das Wohnzimmer ist voller Spielsachen, außerdem ist Besuch da. Seiner Mama und ihren beiden Freundinnen ist aber ganz und gar nicht zum Lachen zumute.

Gesprächsthema an diesem Nachmittag: Alle drei haben für ihre Kinder keinen Krippenplatz bekommen. Ist der letzte Ausweg eine Klage?

Co-Dekan Reimar Krauß: „Wer ein Kind verloren hat, dem kann man nichts erzählen“

Reimar Krauß hat Eltern betreut, deren Kinder 2009 Opfer des Amokläufers von Winnenden wurden. Jetzt ist er Pfarrer der evangelischen Schlosskirche in Friedrichshafen und Co-Dekan.

Im Interview erzählt er über seine Erfahrungen in Winnenden und welche Pläne er für Friedrichshafen hat.

Schussenbrücke Kehlen: Auch auf Fußgänger und Radfahrer kommt ein Umweg zu

Endspurt auf der Baustelle in Kehlen: Derzeit dreht sich alles um die Bushaltestelle, ab Mitte November um Angleichungen im Höhenniveau – samt einer Einschränkung. Denn dann kommt erst einmal niemand mehr durch, auch Fußgänger nicht.

In sechs Stunden fließen 300 Kubikmeter Beton