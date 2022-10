Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Klinikum Friedrichshafen unterbricht die Stromversorgung

Um auf einen möglichen Blackout vorbereitet zu sein, hat der Medizin-Campus Bodensee ein Konzept erarbeitet.

Regelmäßige Tests sollen zudem zeigen, wie die Versorgung im Notfall funktioniert: „Wir werden Ende Oktober im gesamten Klinikum Friedrichshafen und im Ärztehaus die Stromversorgung kontrolliert unterbrechen“, kündigt Sprecherin Susann Ganzert an. HIER lesen Sie mehr dazu.

Wie Ukrainerinnen und Ukrainer in ihr neues Arbeitsleben starten

Seit mehreren Monaten leben Ukrainer und Ukrainerinnen im Landkreis Lindau. Sie beginnen sich ein neues Leben aufzubauen. Dabei zeigt sich: Arbeiten hilft beim Ankommen und Integrieren. Wie zwei von ihnen in ihr Berufsleben starten.

Schon seit April, nur wenige Wochen nachdem die 43-Jährige in Lindau angekommen ist, arbeitet Aliona Maksymchuk in dem Wasserburger Hotel Caraleon als Rezeptionistin. Sie beantwortet E-Mails, nimmt Telefonate an und kümmert sich um Check-Inns. Sie wollte von Anfang an arbeiten, sagt sie HIER im ausführlichen Artikel.

Sehen Sie sich in der Kabine von Christoph 45 um. Wir zeigen die Ausrüstung für medizinische Notfälle.

Rettungshubschrauber Christoph 45 vor Abflug

Dass der Rettungshubschrauber Christoph 45 in Friedrichshafen bald Geschichte ist, gilt seit einer gescheiterten Petition als sehr wahrscheinlich. Die vier FDP-Landtagsabgeordneten Klaus Hoher, Erik Schweickert, Hans Dieter Scheerer und Christian Jung kritisieren das Vorgehen des Innenministeriums bei der Neuordnung der Luftrettung.

Sie werfen insbesondere Staatssekretär Wilfried Klenk (CDU) vor, Entscheidungen „nach Gutsherrenart“ zu treffen. Alle Details gibt es HIER.

Senglinger Steg steht frühestens im Frühjahr 2023 zur Verfügung

16 Monate ist es her, dass die Holzbrücke über die Bundesstraße B30 nach einem Unfall eingestürzt ist. Vor allem Schulkinder leiden darunter, dass der Steg fehlt. Der Weg von Senglingen zur Schule in Langentrog ist seitdem komplizierter für sie. Daran wird sich frühestens im nächsten Frühjahr etwas ändern. Mehr dazu lesen Sie HIER.

1. Juli 2021: Die Meckenbeurer Wehr hebt mit einem Kran einen Teil der zerstörten Brücke an, um sie auf einen Anhänger zu laden. Bis der Ersatzneubau in Betrieb genommen werden kann, dürften knapp zwei Jahre ins Land gehen. (Foto: Felix Kästle)

Warum dieser Lindauer einen besonderen Preis verliehen bekommt

Es ist dieser eine Moment während seines Studiums: Karl Schweizer stößt auf die völlig unerwartete Information, dass es in seiner Heimatstadt Lindau durchaus Bauernräte gegeben habe. Dem jungen Mann, der unter anderem Geschichte studiert, wird klar: An Themen wie Arbeiterschaft, Frauen, Faschismus, jüdisches Leben „traut sich keiner ran“.

So fasst er den Beschluss: „Dann mach’ ich das.“ Ein Grund, wieso er jetzt den Lindauer Kulturpreis erhält. Lesen Sie HIER die ganze Geschichte.

„Er war ein wunderbarer Mensch“: Martin Luther Kings Patenkind kommt nach Tettnang

Juandalynn Abernathy ist das Patenkind von Martin Luther King. Sie war vor Ort, als der Bürgerrechtler 1963 seine berühmte „I have a dream“-Rede hielt. Sie erlebte "Uncle Martin", wie sie ihn nennt, ganz privat und als einen engen Vertrauten der Familie. Im INTERVIEW erzählt sie von ihren Erinnerungen.