Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Weihnachtsbeleuchtung in Tettnang? Stadt will beim Energiesparen aktiver werden

Ein Gemeinderat forderte, die Weihnachtsbeleuchtung von Sparmaßnahmen außen vor zu lassen, doch dann stellte sich heraus: Die Beleuchtung ist ohnehin defekt und kann gar nicht mehr aufgehängt werden.

Es gibt jedoch noch weiteres auf der Liste der Stadt, die sie auf Machbar- und Umsetzbarkeit prüfen will. Dafür will die Stadt nun auch Geld in die Hand nehmen. Was geplant ist lesen Sie HIER.

Naturschutzgebiet oder Bebauung im Fallenbrunnen? Es wird ein Wettrennen

Der Antrag auf Unterschutzstellung des Fallenbrunnens hat rechtlich keine aufschiebende Wirkung.

Der BUND stellt ihn trotzdem und verbindet damit die Hoffnung, dem Artenschutz zu helfen. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Warum es in dieser Straße in Lindau keine Bepflanzung geben wird

Lindau soll unter dem Aspekt des Klimaschutzes grüner werden. Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) haben jetzt dem Werkausschuss Vorschläge gemacht, wie man an drei Stellen die Stadt bepflanzen könnte, um für mehr Wiesen und Bäume zu sorgen. Welche Idee die Ausschussmitglieder aber wieder ablehnten lesen Sie HIER.

Fitness-Studio zielt auf 24-Stunden-Betrieb ab

Ein Fitnessstudio in der Meckenbeurer Hauptstraße will seinen Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen, nachdem es bisher Öffnungszeiten von 6 bis 23 Uhr bietet.

Wie sich dadurch die Lärmbelastung für Anwohner entwickelt, ist die entscheidende Frage, die sich Bauausschuss und Landratsamt stellen. Zumindest aus Letzterem sind die Signale uneingeschränkt positiv. Mehr dazu gibt es HIER.

Sonnenschein und tonnenweise Pommes: So war die Strandbad-Saison am bayerischen Bodensee

Schöner könnte ein Sommer kaum sein: Sonnenschein satt, kaum Regen und Badespaß ohne jegliche Corona-Auflagen. Wie sich das auf die Freibäder am bayerischen Bodensee auswirkte finden Sie HIER.

„Fast ein Jahrhundertereignis“: Für Andreas Schauer (links) ist die Eröffnung des Stegs der Höhepunkt der diesjährigen Saison im Strandbad Eichwald. Das Foto zeigt, wie er und Mathias Hotz das Band durchschneiden. (Foto: Archiv: Christian Flemming)

Neuer „Nasch-Store“ in Friedrichshafen: Hier sind der Back-Kreativität keine Grenzen gesetzt

Streusel, Tortenringe, Pralinenformen: Im neuen Laden von Natalie Schweng gibt es eine große Auswahl aus Back- und Partyartikeln.

Die Betreiberin hat uns eine Führung durch ihr Sortiment gegeben. Mehr zu Schweng und ihrem Laden lesen Sie HIER.