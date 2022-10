Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Bodensee-Outlet: Was jetzt noch für die Umsetzung fehlt

Lebensmittel im Erdgeschoss, Outlet-Läden im ersten Stock, Photovoltaik-Module an der Fassade: Das ist der Plan für das Edeka-Kaufhaus am Romanshorner Platz. Wie weit das Projekt ist lesen Sie HIER.

„Das Gebäude wird wie ein zweites Medienhaus K42 aussehen“: Die Investoren planen, an der Fassade des Edeka-Kaufhauses anthrazitgraue Photovoltaik-Module anzubringen. (Foto: Plan: Rumishorn GmbH)

Kult-Lokal Flieger bald als Ferienwohnung buchbar

Eine Schlaflandschaft neben der Bühne und eine Profi-Soundanlage mit mehr als 700 Gigabyte Musik zur freien Verfügung: Der Tettnanger Flieger soll künftig Übernachtungsgäste beherbergen.

Spätestens Ende April endet der reguläre Kneipenbetrieb. Das Konzept ist bisher einzigartig. Denn Konzerte wird es möglicherweise trotzdem hin und wieder geben. Mehr über die Pläne lesen Sie HIER.

Römerbad-Kiosk-Team verabschiedet sich mit Party

So schön kann Abschied sein. Vierzehn Jahre lang haben Thomas Graf und seine Frau Angelique den Römerbad-Kiosk bewirtschaftet und für ein Stück Lindauer Lebensgefühl gesorgt. Jetzt machen sie sich allerdings auf zu neuen Abenteuern.

Mit einer Abschiedsparty haben sich Thomas und Angelique Graf (Vierter und zweite von links) und ihr Kiosk-Team von den Römerbad-Kiosk-Freunden verabschiedet. (Foto: isa)

„Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Thomas Graf und erzählt, dass der Römerbad-Kiosk vor vierzehn Jahren, als er und seine Frau ihn übernommen hatten, ihr „Baby“ war. „Fast aus dem Nichts“ hätten sie ihn aufgebaut. „Jetzt war’s Zeit für was Neues.“ In diesem Fall ein Foodtruck. Wie die Abschiedsparty war erfahren Sie HIER.

Ob das noch was wird? Bürgerbegehren zur Albert-Merglen-Schule hat erst 700 Unterschriften

Die Verantwortlichen hinter dem Bürgerbegehren wollen die Entscheidung des Gemeinderats kippen. Der hatte beschlossen, dass der Neubau der Schule auf einer Wiese beim Friedhof erfolgen soll, statt am alten Standort.

Doch ob es wirklich zu einem Bürgerentscheid kommen kann, scheint einen Monat vor Ende der Frist mehr als fraglich. Nur etwas mehr als ein Fünftel der Unterschriften hat die Initiative bisher zusammen. Wie sie damit umgehen will lesen Sie HIER.

Mit 80 Jahren: Hans-Dieter Steinberger ist bereit für seinen letzten Marathon

Der Startschuss fällt erst am 9. Oktober. Doch Hans-Dieter Steinberger steht schon jetzt als Sieger des Drei-Länder-Marathons fest. Der Lindauer ist der einzige Marathonläufer in seiner Altersklasse und der älteste überhaupt. Mit 80 Jahren will er seinen letzten Marathon bestreiten. Das Lindauer Stadion ist an diesem Nachmittag menschenleer.

Nur Hans-Dieter Steinberger dreht seine Runden im Nieselregen. Eine schnelle und zwei langsame – sonst jagt der Puls in die Höhe. Bis 135 ist in Ordnung, Ausreißer nach oben meldet die Pulsuhr sofort. Das Laufen gehört zu seinem Leben, wie das tägliche Zähneputzen.

Er ist mit 80 Jahren der älteste Teilnehmer des Drei-Länder-Marathons: der Lindauer Hans-Dieter Steinberger. (Foto: Yvonne Roither)

Es ist längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dabei ist Steinberger ein Spätberufener. Seine erste Liebe galt dem Rennrad. Mit dem war der Lindauer auch an jenem Tag unterwegs, als er auf der Rheinbrücke die vielen Läufer des Drei-Länder-Marathons sah. „Da habe ich mir gedacht, das machst Du auch einmal“, erinnert er sich. Mehr über den leidenschaftlichen Läufer erfahren Sie HIER.

Nach drei Jahren: Humpis-Museum in Brochenzell öffnet wieder

Fast drei Jahre lang fehlten die „Geschichten um Geschichte“. Das kleine, aber feine Museum im Schloss in Brochenzell hatte seit Winter 2019 geschlossen. Der Grund: Der Umbau am und im denkmalgeschützten Gebäude. Jetzt sind Besucher wieder willkommen, die auch gerne davor oder danach die Gastronomie nutzen dürfen. Mehr dazu gibt es HIER.

Fast drei Jahre hatte das Museum in Brochenzell geschlossen. Jetzt freuen sich Gemeinde und Schlossförderverein wieder auf Besucher.