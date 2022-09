Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Bebauung Hintere Insel: Was vor dem Bürgerentscheid am Sonntag noch wichtig ist

Die Stimmung in der Stadt ist aufgeladen, die Spannung vor dem Bürgerentscheid steigt. Am kommenden Sonntag stimmen die Lindauerinnen und Lindauer über die Bebauung der Hinteren Insel ab.

Doch welche Auswirkungen haben die Kreuzchen bei „Ja“ oder „Nein“? Über die wichtigsten Fakten kurz vor dem Entscheid lesen Sie HIER.

Polizei unterstützt Pläne der Stadt: Weg frei für kommunalen Ordnungsdienst

Die Zahl der Straftaten ist in Friedrichshafen in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen, doch eine Befragung der Bürger hat ergeben, dass es in der Stadt Bereiche gibt, die als unsicher empfunden werden.

Die Polizei begrüßt die Pläne zur Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes. Auch die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses stehen fast geschlossen dahinter. Mehr dazu finden Sie HIER.

Georg Schellinger ist nun auch offiziell Gemeindeoberhaupt von Meckenbeuren

Als Meckenbeurer Bürgemeister gewählt wurde er am 15. Mai, sein Amt übt er seit 1. August aus, und nun ist er offiziell als Bürgermeister von Meckenbeuren vereidigt. Vor 350 Zuhörern hat Georg Schellinger im Bildungszentrum den Amtseid abgelegt. Lesen Sie HIER mehr über die Amtseinsetzung.

Häfler Stadtentwicklungsplanung mit Anlaufschwierigkeiten

Viele Ratsmitglieder wollen konkrete Projekte und Vorhaben diskutieren und nicht schon wieder Leitbilder formulieren. Am 11.11. treffen sich Gemeinderat und Verwaltung zu einer Klausurtagung zum Thema. Um was es genau geht lesen Sie HIER.

Theater in Lindau will auch Jüngere für klassische Musik begeistern

Das Theater Lindau startet am 8. Oktober in die neue Spielzeit. Über den Spielplan, treue Besucher und den Versuch, ein junges Publikum für hochkarätige klassische Musik zu begeistern. Was geplant ist finden Sie HIER.

Freut sich auf die neue Spielzeit: Betriebsdirektorin Rebecca Scheiner. (Foto: Yvonne Roither)

Tettnanger Musiknacht steigt am 1. Oktober: In 16 Lokalen spielen 18 Bands

In der ganzen Tettnanger Innenstadt gibt’s am 1. Oktober wieder Livemusik. Von Rock, Blues und Country über Schlager bis hin zu HipHop ist alles dabei.

Die Tettnanger Innenstadt wird am 1. Oktober wieder zum Livemusik-Eldorado. Insgesamt 16 Lokale sind in diesem Jahr mit dabei. (Foto: Fotos: Veranstalter, Collage: Marcus Fey)

Und auch eine besondere Überraschungslocation ist erstmals mit dabei, die eine besondere Kulisse bietet. Mehr zum Programm und zu den Bands finden Sie HIER.