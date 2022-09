Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Handwerk schlägt Alarm: Ein Viertel weniger Lehrlinge gefährden Energiewende

Rund 400 junge Frauen und Männer starten am 1. September im Kreis Lindau in ihr Berufsleben. Auch für Betriebe und Unternehmen sollte das ein guter Tag sein. Doch Optimismus klingt anders.

Denn im Handwerk im Kreis Lindau brechen die Lehrlingszahlen drastisch ein. Gewerbe und Industrie schneiden zwar besser ab. Doch IHK und Kreishandwerkerschaft sind beide im Krisenmodus. Mehr dazu lesen Sie HIER.

In diese Richtung soll es jetzt mit der Klinik Tettnang gehen

Die grobe Richtung steht, die grundsätzliche Ausrichtung am Haus des Medizin Campus Bodensee stellen der Klinikverbund und die Stadt Friedrichshafen als Träger schon mal klar.

Doch viele Detailfragen sind noch offen. Die Ausrichtung auf chronisch Erkrankte steht schon mal fest. Aber was soll drumherum passieren? Was bereits bekannt ist, erfahren Sie HIER.

Chaos in der Fußgängerzone? Polizei zeigt 28 Radfahrer bei Kontrolle in Hagnau an

Wer seinen Geldbeutel liebt, der schiebt. Und zwar sein Fahrrad. Zum Beispiel durch die Fußgängerzone von Hagnau. Hier ist Fahrradfahren nämlich nicht erlaubt, wer's trotzdem macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

28 Anzeigen hagelte es bei einer zweieinhalbstündigen Kontrolle des Polizeireviers Überlingen. Mit jeweils 25 Euro wurden die Verkehrssünder zur Kasse gebeten. Den Text mit Video finden Sie HIER.

Warum eine syrische Krankenschwester trotz Pflegenotstands nicht im Krankenhaus arbeiten darf

2015 ist Sivghol Bilal mit ihrer Familie vor dem Krieg in ihrem Heimatland Syrien geflohen. In Friedrichshafen hat sich die gelernte Krankenschwester ein neues Leben aufgebaut. Was noch fehlt: ein Job.

Sivghol Bilal (rechts) hat in Syrien jahrelang als Krankenschwester gearbeitet – und würde es auch in Deutschland gern tun. Ihre Freundin Ulla Heusinger (links) hilft ihr beim Austausch mit den Behörden. (Foto: Florian Peking)

Man sollte meinen, im Gesundheitswesen würden Pflegefachkräfte wie sie händeringend gesucht. Doch der bürokratische Prozess um die Arbeitserlaubnis der Syrerin zieht sich seit Monaten in die Länge. Den ganzen Artikel gibt es HIER.

Auf eine Nacht im "bwegten" Schlafwaggon im Spieleland

Bildergalerie inklusive: Landesverkehrsminister Winfried Hermann enthüllt im Feriendorf des Ravensburger Spielelands in Liebenau (Meckenbeuren) eine Schlafstätte, die die junge Zielgruppe im Auge hat.

Üben lässt sich hier das Nächtigen im Nachtzug, wie es bald wieder zwischen Stuttgart und Venedig möglich sein soll. Schauen Sie doch mal rein.

Leckere Exoten vom Bodensee: Über eine Melonen-Mission und einen perfekten Pfirsichsommer

Pfirsiche – ein flaumiger Traum aus dem Süden Europas. Diese zart duftenden Früchte gibt es auch als heimisches Obst zu kaufen. Ebenfalls Wassermelonen, die seit diesem Jahr in Wasserburg gedeihen. Zwei Obstbauern erzählen HIER von ihren Erfahrungen beim Anbau dieser südländischen Früchte.