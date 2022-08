Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Nichts hilft gegen den Algenteppich

Bodensee: Es stinkt zum Himmel, und der Algenteppich vor Langenargen wächst munter immer weiter. Beseitigungsversuche mit einem Bagger scheiterten kläglich, und auch eine Ölsperre hat nicht funktioniert. Jetzt soll ein neuer Versuch mit einem Saugbagger gestartet werden. Ausgang ungewiss. HIER geht es zum ganzen Artikel - inklusive Bilder und Video.

Aus rund 120 Meter Höhe ist das Ausmaß des Algenteppichs im nordwestlichen Uferbereich von Langenargen gut erkennbar. Luftbild: Andy Heinrich/ah (Foto: Andy Heinrich ah) Aus rund 120 Meter Höhe ist das Ausmaß des Algenteppichs im nordwestlichen Uferbereich von Langenargen gut erkennbar. Luftbild: Andy Heinrich/ah (Foto: Andy Heinrich ah) Algen abtragen: Das fordert unter anderem Gerhard Moll, ehemaliger Tierarzt und Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, die am Strand im Schwedi ihr Vereinsheim hat. (Foto: Andy Heinrich) In den Flachwasserzonen nordwestlich von Langenargen, aber auch vor Eriskirch haben sich aufgrund hoher Nährstoffkonzentrationen im Wasser Algenteppiche immer weiter ausgebreitet. (Foto: Andy Heinrich) (Foto: Andy Heinrich ah) (Foto: Andy Heinrich ah) Fehlversuch: Am Montag wurde eine Ölsperre von Land aus mit Zugfahrzeugen über den Algenteppich gezogen, um so die Algen abzufischen. Offenbar war jedoch der Widerstand der schlammartigen Konsistenz zu hoch. (Foto: Andy Heinrich) 1 von 1

Familie hofft auf Zeugen nach Motorradunfall mit Jugendlichem

Siggenweiler: Ein Auto ohne Licht kam ihm am späten Freitagabend entgegen, sagt Philipp (17). Er wich mit seinem Motorrad aus und brach sich dabei das Schlüsselbein. Der Verursacher fuhr weiter.

Im Gespräch schildert er, wie er das Ganze erlebt hat. Und vor allem, dass er nicht versteht, dass auch drei weitere Fahrzeuge nicht an der Unfallstelle angehalten haben. Alle Details gibt es HIER.

79-Jähriger tötet bei Unfall zwei Menschen

Kreis Lindau: Ein 81-Jähriger, der vor knapp zwei Jahren zwischen Oberstaufen und Lindenberg einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat, muss seinen Führerschein jetzt abgeben. Durch den Unfall waren zwei Motorradfahrer gestorben und ein dritter so schwer verletzt worden, dass er seither gepflegt werden muss.

Trotzdem war der Rentner noch weiter Auto gefahren – und hatte sogar mal versucht, auf einer Autobahn zu wenden. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie der Prozess ablief, lesen Sie HIER.

Für Eltern in Meckenbeuren wird es teurer: Preiserhöhungen kommen ab Herbst

Meckenbeuren: Unter anderem soll das Essen in der Schulmensa teurer werden. Auch für die Grundschulbetreuung müssen Eltern ab Herbst tiefer in die Tasche greifen.

Dabei hatte es in den Gremien zunächst unterschiedliche Auffassungen gegeben, ob die Gebührenerhöhungen kommen sollen oder nicht. Was der Gemeinderat genau beschlossen hat, lesen Sie HIER.

Zehn Tage Straßenfestival gehen zu Ende

Friedrichshafen: Nach zwei Jahren Zwangspause zurück mit einem Programm von Kabarett bis Hip Hop: Das Kulturufer in Friedrichshafen hatte 2022 einiges zu bieten. Alle Fotos, Videos und Berichte zum Kulturufer in Friedrichshafen haben wir in DIESEM Dossier gesammelt.

Arzt zeigt in Lindau den Hitlergruß – und wird freigesprochen

Lindau: Er hat etwas gemacht, das in Deutschland aufgrund seiner Geschichte und in vielen Fällen strafbar ist: Bei einer Demo von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Lindau zeigte ein Arzt den Hitlergruß. Das Lindauer Amtsgericht spricht ihn trotzdem frei. Wie der Vorsitzende Richter sein Urteil begründet, lesen Sie HIER.