Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Bürgermeisterwahl Meckenbeuren - das sagen die Kandidaten

Mit Wahlprüfsteinen und einer öffentlichen Podiumsdiskussion hat die Schwäbische Zeitung den fünf Bewerbern ums Bürgermeisteramt in Meckenbeuren auf den Zahn gefühlt. Letztere wurde aus der Halle in Kehlen in die Wohnzimmer übertragen - der Livestream macht's möglich und vermittelt auch im Nachhinein noch einen guten Eindruck. Warum ein Kandidat allerdings kurzfristig passen musste, lesen Sie HIER.

Rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen am Dienstagabend die Podiumsdiskussion in der Halle in Kehlen. Viele weitere schauen von zuhause aus per Livestream zu. (Foto: LINDA EGGER)

Knappes Material und hohe Preise: Wie sich das aufs Baugebiet Vierlinden-Quartier auswirkt

In ein paar Wochen können die Bauarbeiten im Vierlinden-Quartier beginnen. Mitten im Lindauer Stadtteil Reutin entsteht dann ein komplett neues Viertel mit mehr als 400 Wohnungen. Und offenbar gibt es viele Menschen, die sich dort eine Wohnung kaufen möchten. Die Liste der Interessenten ist lang. Noch ist sie allerdings unverbindlich. Denn was eine Wohnung im Vierlinden-Quartier kosten wird, ist zurzeit nicht kalkulierbar. Wie der Stand im Baugebiet zurzeit ist, erfahren Sie HIER.

Mit Videos: St. Anna ist eingeweiht - Welche Rolle „Obstbauer“ Thorsten Gaisser gespielt hat

Wegen Corona ist das Vorzeigeprojekt in Tettnang nie richtig gefeiert worden. Dabei steckt hier ganz viel drin: Inklusion, Teilhabe, bezahlbarer Wohnraum und eine aktive Quartiersarbeit. Für den Festakt kamen sogar ein Weihbischof und der Gesundheitsminister vorbei. Und dann war da noch ein junger Tettnanger: Thorsten Gaisser hat bewirkt, dass neue Bäume gepflanzt wurden. Die ersetzen jene, die früher auf der Fläche der heutigen Siedlung standen. HIER geht es zum Artikel.

Thorsten Gaisser kommt aus Tettnang. Er hat sich bei uns gemeldet, weil er es schaffte, im vergangenen Bundestagswahlkampf ein Foto zusammen mit der Kanzlerin zu machen. Für ihn ist das eine stolze Errungenschaft. Mein Kollege Michael Scheyer wollte Thorsten Gaisser einmal näher kennenlernen und traf auf einen jungen Mann, der sich sehr aktiv für die Dinge einsetzt, die für ihn bedeutsam sind. Thorsten beweist: Behindert zu sein bedeutet nicht: ausgeschlossen zu sein.

Der nächste Projektleiter geht: Es kriselt gewaltig in der Messe Friedrichshafen

Seit 22 Jahren arbeitet Dirk Kreidenweiß bei der Messe Friedrichshafen. Als Projektleiter ist er verantwortlich für die Tuning World Bodensee und die Interboot. Jetzt hat er hingeschmissen, auf Ende Juni gekündigt. Insgesamt ist die Stimmung bei der Messe offenbar alles andere als gut. Wieso der Betriebsrat in Sorge ist, lesen Sie HIER.

Verlässt die Messe Friedrichshafen nach 22 Jahren: Dirk Kreidenweiß, inoffizieller Mister Tuning World und Gesicht der Interboot. (Foto: Archiv: Messe FN)

Bedürftige Tierhalter: Bericht der Schwäbischen Zeitung löst Welle der Hilfsbereitschaft aus

Nach einem Artikel über die drastische Erhöhung der Hundesteuer in Friedrichshafen und die Folgen für Hundehalterin Petra, wollen viele helfen. Gleich mehrere Menschen aus der Region erklären sich bereit, zu spenden. Sie bezahlen der Frau, die an einer Angst- und Panikstörung leidet, die Hundesteuer, bieten ihr ihre Hilfe an und spenden Geld für künftige Tierarztrechnungen. Doch Petra ist mit ihren Nöten nicht allein und so spenden weitere hilfsbereite Menschen Geld an die Aktion „Häfler helfen“. HIER lesen Sie mehr.

Für ihren kleinen Diggy überwindet Besitzerin Petra ihre Ängste. Der kleine Yorkshire-Terrier gibt der Häfler Angstpatientin Kraft. (Foto: Petra)

Keine Schnelltest-Station mehr auf der Insel: Für Heim und Apotheken ist das ein Problem

Auch die letzte Corona-Teststation ist Anfang des Monats von der Lindauer Insel verschwunden. Für ein Pflegeheim ist das ein Problem, denn Besucher brauchen, um reinzukommen, ein negatives Testergebnis. Und auch Apotheker wünschen sich wieder eine öffentliche Teststelle.

Es gab einmal vier und jetzt gibt es keine mehr: Wer sich auf der Lindauer Insel aktuell testen lassen möchte, für den wird es kompliziert. Die Schnelltest-Station, die es einmal gab, wie die bei der Gartenschau auf der Hinteren Insel oder das Corona-Testzentrum an der Inselhalle sind längst abgebaut. Zum Artikel geht es HIER entlang.