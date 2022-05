Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Traumatisierung durch Ukraine-Krieg: Auch Helfer können davon betroffen sein

Hunderte Ukrainerinnen und Ukrainer sind mittlerweile im Landkreis Lindau angekommen, einige traumatisiert.

Im Interview mit Julia Baumann erklärt Dr. Yesim Erim, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, was Anzeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung sind und worauf Flüchtlingshelfer achten sollten. Aber auch die Helfer selbst sollten sich schützen. Zum Interview kommen Sie HIER.

Provisorium für 2,7 Millionen Euro: Friedrichshafen plant neue Tragluftturnhalle

Aktuell fehlen in Friedrichshafen Hallenflächen für den Schulsport. Fakt ist, dass sogar der Pflichtunterricht nicht mehr gewährleistet werden kann.

Die Stadt will deshalb für 2,7 Millionen Euro eine Traglufthalle mit drei Spielfeldern samt Umkleiden und Duschen bauen. Wo genau erfahren Sie HIER.

Schnelles Internet auf dem Land: So will Sigmarszell den Breitbandausbau vorantreiben

Schnelles Internet wird immer wichtiger. In vielen Gemeinden ist aber gerade im Ortskern das Netz noch nicht ausgebaut.

Um auch die „grauen Flecken“ mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen, wollen sich einige Westallgäuer Gemeinden zu einem Zweckverband zusammenschließen.

Nach langem Hin und Her hat der Sigmarszeller Gemeinderat jetzt auch eine Entscheidung getroffen. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Warum sich in Friedrichshafen das Altglas bis auf den Gehweg stapelte

Gnadenlos überfüllt: So konnte man viele Altglascontainer in Friedrichshafen nach Ostern bezeichnen. Viele stellten Flaschen und Co. deshalb einfach vor den Behältern ab. Die zuständige Entsorgungsfirma hatte das Altglas nicht abgeholt. Wir erklären warum – und weshalb das Abstellen von Altglas vor den Containern keine gute Idee ist lesen Sie HIER.

In der Katharinenstraße stehen haufenweise Flaschen und anderes Glas. Und auch Plastiktüten wurden einfach zurückgelassen. (Foto: Florian Peking)

In diesem Jahr gibt es in Tettnang wieder ein richtiges Montfortfest

Während Corona ruhte auch das Tettnanger Heimatfest. Doch in diesem Jahr soll es wieder richtig losgehen, Festwiese, Fassanstich und Umzug inklusive.

Doch die geringe Vorbereitungszeit sorgt auch dafür, dass ein Programmpunkt sehr viel kleiner ausfällt als sonst.

Der Feierlaune soll das aber keinen Abbruch tun. Und ein Feuerwerk gibt's auch noch. HIER erfahren Sie noch mehr zum geplanten Fest.

Wie Marlene auf den Hund und zur "Maus" gekommen ist

Die neunjährige Marlene war am Samstag, 30. April, bei „Frag doch mal die Maus“ zu Gast. Der Schülerin aus Meckenbeuren kommt dabei eine wichtige Rolle zu - stellt sie in der Familienquiz-Show im Ersten doch eine Frage.

Dackel Freddi hat die neunjährige Marlene zu ihrer Frage an die Maus inspiriert. (Foto: Kerstin Schwier)

„Warum sind Hunde nicht bunt?“, darüber rätseln sechs Prominente. Darunter sind Annette Frier, Horst Lichter und Andreas Gabalier. Vielleicht haben Sie die Sendung sogar gesehen? Mehr zu Marlene und ihrer Frage erfahren Sie HIER.