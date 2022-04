Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

„Verlogene Diskussion“: Lindauer Heimleiter kritisieren einrichtungsbezogene Impfpflicht

Wer im Gesundheitswesen arbeitet und nicht geimpft ist, muss das jetzt nachholen. Theoretisch. Denn bis die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern wirklich greift, werden noch Monate vergehen.

Leiterinnen und Leiter von Altenheimen und Pflegediensten kritisieren das neue Gesetz – und zwar gleich auf mehreren Ebenen. HIER lesen Sie mehr.

„Sind am Limit“: Ärzte am MCB in Friedrichshafen beteiligen sich an bundesweitem Warnstreik

Sie haben eine kleine Demo vor dem Klinikum organisiert, bevor ein Teil der Belegschaft zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt fährt. Häfler Ärztinnen und Ärzte fordern bessere Arbeitsbedingungen und sehen die permanente Überlastung als strukturelles Problem.

Dabei geht es ihnen weniger um mehr Geld, als vielmehr um Zeit – für Patienten und Familie. Was aus ihrer Sicht schiefläuft, lesen Sie HIER.

Nachhaltigkeit in der Kantine – Auf diese Konzepte setzen Tettnanger Unternehmen

Bei Vaude läuft ein Projekt für eine rein vegetarisch/vegane Kantine. Und auch andere Tettnanger Firmen berücksichtigen das Thema Klimaschutz beim Mittagstisch.

Dabei ist jedoch nicht nur entscheidend, was auf den Teller kommt, sondern auch die Art der Verarbeitung. So setzen immer mehr Kantinen beispielsweise auf Mehrwegsysteme und versuchen, Reste weiter zu verwerten. HIER lesen Sie mehr.

Geschlecht „zugeschoben“: Als Kinder merken Jonas und Finn, dass sie transsexuell sind

In der Familie wollten es nicht alle wahrhaben - die meisten Mitschülerinnen und -schüler reagieren dagegen positiv. Was die beiden in Friedrichshafen und Lindau für Erfahrungen machen, lesen Sie HIER.

Finn wünscht sich von seinen Mitmenschen, dass trans-Männer und -Frauen nicht als solche gesehen werden, sondern einfach als Männer und Frauen. (Foto: Emanuel Hege)

Das will die katholische Kirche in Meckenbeuren gegen die vielen Kirchenaustritte tun

2022 haben in den ersten zweieinhalb Monaten bereits 55 Menschen der Seelsorgeeinheit den Rücken gekehrt – 29 in Meckenbeuren, 12 in Kehlen und 14 in Brochenzell.

Sorgen machen aber nicht nur die steigenden Zahlen, sondern auch eine Besonderheit: Demnach treten heute vielfach Ältere aus, die früher zum Teil in der Kirche engagiert waren. Wie Kirche und Pfarrer darauf reagieren, lesen Sie HIER.

Interview mit Lindauer Landrat: Ehrenamtliche wollen helfen und dann wird es ihnen zu viel

Die Coronapandemie ist noch nicht vorbei. Parallel müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lindauer Landratsamts jetzt um Geflüchtete aus der Ukraine kümmern. Hunderte sind schon da, und es werden täglich mehr.

Während viele Privatleute schnell helfen wollen, mahnt Landrat Elmar Stegmann, dass Verteilung und Unterbringung koordiniert und geordnet ablaufen müssen. Wie er die Lage einschätzt, lesen Sie HIER.