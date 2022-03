Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Mit dem trockensten März seit 1984 steigt die Waldbrandgefahr

Die Natur lechzt nach Wasser: Ausgetrocknete Böden, geringe Luftfeuchtigkeit und intensiver Sonnenschein führen zu ausgetrockneten Wald- und Schilfflächen.

Der Deutsche Wetterdienst meldet erhöhte bis hohe Waldbrandgefahr in der Bodenseeregion. Spaziergänger sollen in Wäldern weder rauchen noch anderweitig mit offenem Feuer hantieren. Mehr dazu lesen und sehen Sie HIER.

Warum Obdachlose in Friedrichshafen nicht alleingelassen sind

Kein Dach über dem Kopf und dann auch noch Winter: Das mag sich niemand gerne vorstellen. Doch es gibt Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die auf der Straße landen - auch in Friedrichshafen.

Um ihr Schicksal kümmern sich Streetworker der Stadt und die Mitarbeitenden der Herberge. Und sie versuchen, Wege aus der Wohnungslosigkeit aufzuzeigen. HIER geht es zum ausführlichen Artikel.

Mit Video: Vermisstensuche zwischen Planschbecken und Sauna

Was machen Hunde in der Sauna und in der Salzgrotte? Sie arbeiten. Mehr über eine nicht alltägliche Übung der Lindauer Rettungshundestaffel im Limare lesen und sehen Sie HIER.

Acos hat sie gefunden: Unter Plastikpalmen sitzt die vermeintliche Vermisste im Kinderbecken. (Foto: Marcus Fey)

Immer mehr Menschen kehren der Kirche in Tettnang den Rücken

Die Zahl der Kirchenaustritte steigt – nicht nur bei der katholischen Kirche. Auch die evangelische Kirchengemeinde verzeichnet steigende Austrittszahlen. Die Gemeinden gehen bewusst auf die Ausgetretenen zu - und bekommen auch immer mehr Rückmeldungen mit Begründungen für den Austritt.

Welche Rolle die Missbrauchsskandale dabei spielen und wie die Kirchengemeinden mit den vermehrten Austritten umgehen lesen Sie HIER.

Anwohner ärgern sich über Umleitungsverkehr im Lindauer Wohngebiet Rennerle

Wegen der Baustelle für den Neubau können Autos vom Esso-Kreisel aus nicht mehr in die Ludwig-Kick-Straße einfahren.

Viele fahren darum übers Rennerle, das außerdem als Zufahrt für die Baustellenfahrzeuge dient. Anwohner ärgern sich über viel Verkehr, wild parkende Autos und fehlende Querungshilfen. Und darüber, dass sie im Vorfeld nicht informiert wurden. HIER lesen Sie mehr.

Persönliche Einblicke: So wohnt der Präsident der Landesarchitektenkammer

Markus Müller hat in der Leimäckerstraße im Garten seines Eltern ein Wohnhaus gebaut. Dabei schwärmt der 56-Jährige vom Landschaftsbezug, der sich nahe dem Meckenbeurer Bach bewusst in der Planung berücksichtigen ließ.

Und er ging so manches bewusst „experimentell“ an, um für die Projekte seines Büros und die Kammerarbeit am Privathaus Erfahrungen zu sammeln. Was dabei herauskam, sehen Sie im 360-Grad-Bild und lesen Sie HIER.