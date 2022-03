Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Alpine Twin: Eine ehemalige Lindauerin erschafft einen digitalen Zwilling der Alpen

Die Alpenregion besteht nicht nur aus Bergen, Flüssen und Seen, sondern auch aus unzähligen Daten. Diese Daten möchte die Studentin Viktoriia Simakova zusammentragen und damit einen digitalen Zwilling von den Alpen erschaffen.

Daran kann die 20-Jährige verschiedene Szenarien durchspielen, wie die Mobilität und das Transportwesen in der Region verbessert werden können. Ein komplexes und bisher nie dagewesenes Projekt, das die ehemalige Lindauerin umsetzen möchte. Mehr dazu lesen und sehen Sie HIER.

Gute Geschäftszahlen für ZF – Konzern plant mehr Mitarbeiter in Friedrichshafen ein

Das Bilanzgespräch von ZF Friedrichshafen hat für eine große Überraschung gesorgt: Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning Scheider teilte mit, seinen im Januar 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Aber es gab auch gute Nachrichten: Der Konzern hat 2021 seine Jahresziele bei Umsatz und Ergebnis erreicht und will in Friedrichshafen neue Stellen aufbauen – vor allem in der neuen Nutzfahrzeug-Division. HIER geht es zum ausführlichen Artikel.

Parkplatznot auf der Insel - Anwohner wissen nicht, wo sie parken sollen

Die Parkplätze, die auf der Hinteren Insel geplant sind, sind noch immer nicht fertig. Manche Insulaner ärgert das. Sie ärgern sich auch darüber, dass die Parkplätze zwischen den Kirchen tagsüber für sie weggefallen sind.

Die Stadt verteidigt ihr Vorgehen und sagt, dass sich mit exklusiven Parkplätzen für Anwohner deren Situation verbessert. Wann der Parkplatz auf der Hinteren Insel fertig sein soll und wieso das Thema Parken weiterhin beschäftigt, lesen Sie HIER.

Ampeln statt Kreisverkehr: So geht es an der Kreuzung Schäferhof/Oberhof weiter

Bei der Aktion "Wo brennt's" wollten besonders viele Leser wissen, wann und wie es an der Kreuzung Schäferhof/Oberhof weitergeht.

Was kommen wird, ist klar: Der Kreisverkehr, der mal im Gespräch war, ist vom Tisch. Eine Ampel soll es stattdessen werden. Wegen des Zeitplans und der Kosten hat Schwäbische.de bei der Behörde nachgehakt. HIER sind die Recherche-Ergebnisse.

Bewegender Abschied für "Mr. Mecka-Pedia" Simon Vallaster

Ein Vierteljahr hat sich Meckenbeuren auf den Wechsel vorbereiten können, jetzt ist er Fakt: Gemeinderat und Verwaltungsbank haben Simon Vallaster verabschiedet, der die Gemeinde Richtung Eriskirch verlässt.

Die Würdigung des beliebten wie versierten Kämmerers fiel bewegend aus, und auch Vallaster selbst steckte mit einer Bitte und einem Appell nicht zurück. HIER lesen Sie mehr.

2025 will der Flughafen Friedrichshafen wieder in die schwarzen Zahlen fliegen

Neustart ohne Schulden und ohne eigenes Grundstück: Das Insolvenzverfahren der Flughafen Friedrichshafen GmbH steht kurz vor dem Abschluss. Die EU-Kommission hat den Umstrukturierungsplan abgenickt, im vergangenen Jahr hat der Bund beschlossen, Regionalflughäfen von den Flugsicherungskosten zu entlasten.

Zuschüsse wird der Bodensee-Airport künftig dennoch weiterhin benötigen. Wie es um die wirtschaftliche Zukunft des Flughafen Friedrichshafen steht, berichtet Redakteur Jens Lindenmüller HIER.