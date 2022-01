Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Alarmstichwort „Flughafen 3“: Flugzeug muss am Bodensee-Airport notlanden

Eine Easyjet-Maschine vom Typ A32 war am Samstag auf dem Weg von London nach Innsbruck ungeplant in Friedrichshafen gelandet und hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst.

Mit der Meldung eines Luftnotfalls gab es am Bodensee-Airport die größtmögliche Alarmierungskette im Zusammenhang mit einem Notfall am Flughafen. Was bei so einem Großeinsatz hinter den Kulissen passiert, lesen Sie hier.

Neuanfang mit 70 Jahren: Wasserburger beginnt ein Leben ohne Auto

Während viele im Alter weniger mobil werden, ist es bei einem 71-jährigen Wasserburger genau andersherum: Mit 70 Jahren beschließt Johannes Enders, sein Auto zu verkaufen und nur noch Zug oder mit dem Rad zu fahren. Er bereut seine Entscheidung nicht.

Verschmierte Wände nehmen in Friedrichshafen zu: Was wird gegen illegale Graffiti getan?

Anfang Januar waren nicht nur Mitglieder der katholischen Gemeinde schockiert, nachdem Unbekannte die Fassade der Ailinger Haldenbergkapelle mit großflächigen Graffiti verschmiert hatten.

Kein Einzelfall: Laut Polizei nehmen die Schmierereien in letzter Zeit zu. Für die Stadt sind die Sachbeschädigungen ein teures Ärgernis – was kann dagegen unternommen werden?

Tettnangerin Katrin Gössl startet als Metzgermeisterin durch

Teaser: Und dann hat sie gleich die Vertretung im elterlichen Betrieb gemacht: Kaum hatte Katrin Gössl den Meisterbrief in der Tasche, ging es vor Weihnachten gleich an die Feuertaufe in der Metzgerei in Tettnang. Die Eltern fielen krank aus.

Dass die 27-Jährige mal diesen Weg einschlagen würde, wurde ihr erst beim Wirtschaftsstudium klar. Für ein Berufsleben reichte ihr das nicht aus. Wie sie bei Jugendlichen jetzt weiter für ihr Handwerk wirbt, können Sie hier lesen.

„Man muss auch mit Köpfchen arbeiten, nicht nur mit Muckis“: Die körperliche Arbeit macht Katrin Gössl Spaß. Als Metzgermeisterin sind aber natürlich auch organisatorische und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten gefragt. (Foto: Angela Schneider)

Der Fahrplan für Bürgermeisterwahl in Meckenbeuren steht

Der angekündigte Rücktritt von Elisabeth Kugel als Bürgermeisterin in Meckenbeuren ist wie ein Blitz in die politische Landschaft der Region geschlagen. Klar ist aber auch, dass es jetzt weitergehen muss.

Am 15. Mai ist Wahl, das steht schon fest. Und am 3. Juni ist der letzte Arbeitstag der scheidenden Bürgermeisterin. Davor finden noch einige wichtige Termine statt.

Was haben eigentlich Chili-Schoten mit dem Medizin-Nobelpreis zutun?

Komplexe Wissenschaft einfach herunterzubrechen ist nicht leicht. Bei der diesjährigen Lindauer Matinee zeigten Wissenschaftler, wie viel die Forschung mit dem echten Leben zu tun hat.

Details und die Aufgabe von Chili-Schoten in der Medizin finden Sie hier.