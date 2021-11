Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Terroranschlag auf dem Bodensee? Polizei-Profis proben den Ernstfall

Brenzlige Einsätze rufen das Polizeipräsidium Einsatz mit ihrem Spezialeinsatzkommando auf den Plan. Bei Überlingen trainierten sie bei einer spektakulären Übung mit Hubschrauber und Schnellbooten. Wir waren mit der Kamera dabei und haben die spektakuläre Szenen gefilmt. Hier gibt es die Hintergründe, Bilder und Videos.

Gegen „Catcalling“: Eine Häflerin prangert sexuelle Übergriffe in der Stadt an

Schon das vermeintliche Kompliment "hey, hübsches Kleid" kann übergriffig sein. Trotz "Me too" stehen Frauen bei verbalen Belästigungen aber immer noch alleine da. Eine junge Frau aus Friedrichshafen will mit einer Kreideaktion so genanntes "Catcalling" sichtbar machen. Was sie sich erhofft, lesen Sie hier.

Wie eine stark befahrene Kreuzung in Lindau attraktiver werden soll

Die Neugestaltung der Umgebung der Köchlin-Kreuzung nimmt Form an. Anstelle des ehemaligen Bestattungsinstituts Menz in der Kemptener Straße soll ein Gebäude entstehen, das sowohl Gewerbeflächen als auch Wohnungen umfasst. Das sind die Pläne.

Booster-Impfung: Was sagt der Antikörperwert aus und wer sollte sich impfen lassen?

Wie gut schützt die Corona-Impfung langfristig? LZ-Volontärin Lisamarie Haas im Selbstversuch: Wer sich wann zum dritten Mal impfen lassen kann und wie viel eine Antikörperbestimmung bringt. Ein bisschen mulmig war ihr schon zumute. Was das Testergebnis aussagt, lesen Sie hier.

So stark treffen die hohen Spritpreise die Busbranche am See

Die steigenden Spritpreise sorgen für zusätzlichen Druck auf Busunternehmen und Verkehrsverbünde. Die Tatsache, dass es wegen Corona weniger Fahrgäste und damit auch geringere Einnahmen gibt, macht es mit Blick auf die Zukunft nicht gerade leichter. Wir haben uns bei Unternehmen von Tettnang bis Lindau umgehört.

Feueralarm nach Chemieexperiment: BZM muss evakuiert werden

Viel Rauch um Paraffine: Am Meckenbeurer Bildungszentrum läuft ein Schülerversuch schief. Aufsteigender Dampf löst im Chemiesaal einen Brandmelder aus, die Feuerwehr rückt an. 200 Schüler und Lehrer müssen evakuiert werden. Sie können aber nach 45 Minuten zurück ins Gebäude. So lief der Einsatz.