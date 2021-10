Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

ZF rechnet mit Stellenabbau, wenn der Staat die Hybridförderung kappt

Wenn die künftige Ampelkoalition dem Verbrennungsmotor noch schneller den Saft abdreht und auch die Förderung von Hybridantrieben einstellt, dann hat nicht nur ZF ein Problem. Sabine Jaskula, Personalvorständin des Zulieferers, rechnet dann mit betriebsbedingten Kündigungen. Im Interview berichtet sie auch von einem großen Elektro-Fortbildungsprogramm und davon, wie es ist als Frau in der männerdominierten Autoindustrie auf einem Chefinnensessel zu sitzen. Das Interview lesen Sie hier

Lindau: Wissenschaftler entwickeln Projekte, die die Welt verändern könnten

Was wäre, wenn Menschen auf der ganzen Welt ihre Erfahrungen aus der Corona-Krise teilen könnten? Dieser Frage sind junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei einem Online-Event der Nobelpreisträgertagung in Lindau nachgegangen. Das Ergebnis: Eine Webseite, auf der per Videobotschaft Einzelschicksale zu Wort werden. Wieso solche Projekte die Welt besser machen, lesen Sie hier.

Zeppelin-​Nachfahren ziehen ein weiteres Mal gegen die Stadt Friedrichshafen vor Gericht – aber ohne Erfolg

Alle sieben Klagen abgewiesen: Albrecht von Brandenstein-Zeppelin und sein Sohn Frederic mussten vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen eine weitere Schlappe einstecken. Die Nachfahren Ferdinand Graf von Zeppelins hatten mit den Klagen gegen die Stadt Friedrichshafen versucht, Einsicht in Akten der Stadt mit Bezug zur Zeppelin-Stiftung zu bekommen. Alle Hintergründe zu dem Rechtsstreit gibt es hier.

Anonyme Schreiben und offene Rücktrittsforderungen: Im Lindauer Seglerclub brodelt es gewaltig

Durch den Lindauer Seglerclub zieht sich ein Riss, vielleicht sogar mehrere. Es gibt offene Kritik am Vorstand, Rücktrittsforderungen und offenbar sogar einen anonymen Drohbrief. Grund für die Unruhe ist das geplante Jugend- und Ausbildungszentrum. Es gibt Pläne, die Wogen zu glätten. Doch viel Zeit bleibt nicht. Was dahinter steckt.

Harsche Kritik: Tettnanger Fraktionen kritisieren Konrad Renz und die Berichterstattung

Außergewöhnlich endet die öffentliche Gemeinderatssitzung im Tettnanger Rathaus. Harsche Kritik erfährt zum einen Stadtrat Konrad Renz (FW), zum anderen die „Schwäbische Zeitung“. FW-Stadtrat Hansjörg Bär verliest eine gemeinsame Erklärung, die alle Fraktionsvorsitzenden unterschrieben haben. Die Hintergründe und einen Kommentar lesen Sie hier.

Gute Ernte, herausfordernde Zeiten: So ist die Lage bei den Hopfenpflanzern

Eine Bilanz der Ernte 2021 und ein Ausblick auf den künftigen Hopfenmarkt: Das steht bei der Hauptversammlung des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands in Obereisenbach im Fokus. Gute Alpha-Werte und stabile Preise sind das eine. Bei den Herausforderungen stechen die immer strengeren Vorgaben zum Einsatz von Pestiziden und Fungiziden ins Auge. So läuft es bei den Hopfenbauern.