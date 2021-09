Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Kein Zutritt trotz Attest: Kaum ein Geschäft lässt Brigitte V. ohne Maske eintreten

Wegen gesundheitlicher Beschwerden ist Brigitte V. vom Tragen der Maske befreit. Doch in viele Geschäfte kommt sie trotzdem nicht hinein, da ihr der Zutritt trotz Attest verweigert wird.

Den Alltag zu bewältigen, werde für sie dadurch mittlerweile schwer. Auch Ärzte und Händler haben eigene Meinungen zu Attesten. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Stadt Lindau will die „Schnakenburg“ verkaufen

Im Windfang hängt vor einer vergilbten Gardine ein Traumfänger. Doch ihm gehen schon lang keine schlechten Träume mehr ins Netz. 2020 sind die letzten Mieter aus der Villa mit dem charakteristischen Türmchen ausgezogen, seither steht die Schnakenburg leer.

Gerüchte gibt es schon länger, jetzt steht fest: Die Stadt verkauft die ehemalige Villa Bürklin in der Eichwaldstraße, besser bekannt als Schnakenburg. Das Grundstück soll im Besitz der Stadt bleiben - ist ein Abriss möglich? Das ist geplant.

Neue Fernbus-Haltestelle: Wohin Reisende überall fahren können

Eine neue Haltestelle für Fernbusse richtet der Bodenseekreis gerade am Flughafen in Friedrichshafen ein. Künftig sollen Anbieter wie Flixbus dort ihre Passagiere abholen, wünscht sich zumindest der Landkreis.

Damit würde der Busbahnhof in der Stadtmitte entlastet, und die Busse müssten auch nicht mehr quer durch die Stadt fahren. Flixbus allerdings kann dieser Idee gar nicht so viel abgewinnen. Warum das Unternehmen viel lieber am Bahnhof bleiben möchte.

Bahnübergang Kehlen ist wieder befahrbar

Ein Jahr lang war der Bahnübergang nun gesperrt. Nachdem es dort vor einigen Jahren zu einem Unfall gekommen war, musste die Kuppe entschärft werden. Doch Bahn und Landratsamt konnten sich zuletzt nicht einigen, weshalb sich die Arbeiten lange hingezogen haben. Nun erfolgte die Freigabe - allerdings vorerst noch mit Einschränkungen. Welche Fahrzeuge aktuell fahren dürfen.

Verkaufsgerüchte verunsichern Kunden: Das sagt die Metzgerei Schmieger

Die einen holen sich dort auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag ihr Frühstück, andere kommen seit Jahren zum Mittagstisch: Man kennt sich bei der Metzgerei Schmieger, weiß, wer keinen Rettichsalat mag oder wie dick die Leberkässcheibe sein darf.

Doch jetzt sorgen sich viele Kunden, dass ihr Aeschacher Familien-Metzger von der größeren Metzgerei Kleiber aufgekauft wird. Völlig aus der Luft gegriffen sind die Gerüchte nicht. Das sagt die Metzgerei.

Langenargener besteigt die Drei Zinnen in einer Tour

Mit gemütlichen Spaziergängen am See lässt sich Florian Storkenmaier aus Langenargen nicht locken. Wenn der 21-Jährige ein paar Tage Zeit hat, absolviert er zur Entspannung gerne einen 20-stündigen Klettermarathon. Und wenn dafür ein Berg nicht reicht, nimmt er halt drei, und wenn das immer noch nicht genug ist, besteigt er eben alle drei Berge doppelt von beiden Seiten und an einem Tag natürlich.

Auf diese Weise hat er jetzt den Drei Zinnen in den Dolomiten einen Besuch abgestattet - eine Tour, die so bisher erst eine Seilschaft absolviert hat. Auch sein nächstes Ziel hat es in sich: die Erstbegehung von „coolen Felsen“ in einem ausgesprochen kühlen Land. Hier lesen Sie mehr.