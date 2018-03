Das sind die schönsten Bäume in der Region Lindau

Linde, Eiche oder Walnuss: Ein Wettbewerb unter heimischen Bäumen soll auf ihren Wert aufmerksam machen. Ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hat eine Jury unter der Federführung der Landkreis Lindau auf acht Gewinner verteilt.

Den ersten Platz hat Michael Walser aus Oberreute mit einem rund 200 Jahre alten Walnussbaum gemacht. „Der Standort ist einfach wunderbar, der Baum kann sich fei entfalten“, schwärmte Bernd Brunner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege des Landratsamts Lindau bei der Preisverleihung am Montagabend.

Spieglein, Spieglein an der Wand, welcher ist der schönste Baum im Land? Diese Frage hat eine Jury unter der Federführung des Landkreises Lindau gestellt. Am Montagabend haben die Gewinner des Wettbewerbs in Lindau ihre Preise erhalten.

Unter dem Motto „Bäume unserer Heimat“ haben die Landkreise Lindau und Unterallgäu sowie die Stadt Memmingen gemeinsam mit der Sparkasse zum Wettbewerb eingeladen. Landrat Elmar Stegmann sagte: „Mit dieser Partnerschaft wollen wir seit fünf Jahren öffentliches und privates Grün im Landkreis mehr herausstellen.“ In vorherigen Jahren wurden Gelände von Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen verschönert. „Bäume sind Denkmale im Land“, sagte Stegmann. Unter anderem durch striktere Regeln in der Verkehrssicherungspflicht seit 2017 würden immer mehr Bäume gefällt. Umso wichtiger sei es auf die Bedeutung von Bäumen hinzuweisen.

Oberbürgermeister Gerhard Ecker erklärte: „Bäume dominieren unsere Stadt, darauf sind wir sehr stolz.“ Er räumte ein, dass die Stadt am Samstag 16 Bäume gefällt habe. Das sei für den Wunsch der Lindauer Bevölkerung am Bad Standort notwendig gewesen. Rund 5.000 Bäume in Lindauer Straßen und 15.000 in öffentlichen Parks würden gemeinsam mit dem See das Flair bieten, das Besucher anziehe. Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) hatte mit einem ganzen Baumkatalog am Wettbewerb teilgenommen. Die Bäume im Lindenhofpark, aber auch der Aufwand mit Straßenbäumen etwa in der bregenzer Straße oder an speziellen Standorten wie den Schanzen oder der Karlsbastion wurden mit einem Sonderpreis belohnt.

Einen zweiten Sonderpreis erhielt der Lindauer Erwin Unseld im Oberreutinerweg 32 für zwei Eichen, die in einem Grünzaun wachsen. „Die grüne Lunge zieht in die Bebauung rein“, sagte Brunner. Erwin Unseld experimentiere sogar immer wieder neue Baumarten im Grünstreifen aus. Er zeige ein großes Engagement für die Nachbarschaft.

34 Baumbesitzer haben sich auf die Ausschreibung beworben. Daraufhin hat eine Jury 21 Bäume von privaten und öffentlichen Baumbesitzern vor Ort besichtigt. „Der Termin vor Ort war sehr wichtig“, sagte Brunner. Denn vor Ort bekomme man einen ganz anderen Eindruck als vom Foto. „Schauen Sie sich die Bäume an – erleben Sie die Atmosphäre“, ermutigte er die Besucher der Preisverleihung.

Brunner bewertete die Bäume gemeinsam mit vier anderen Jurymitgliedern: Ursula Sauter-Heil der Naturschutzbehörde, Kreisheimatpfleger Karlheinz Keck, Markus Zetzmann von der Lindauer Baumpflege und Lothar Jander, Mitarbeiter der Sparkasse. Kriterien waren unter anderem Alter, Art und Standort des Baumes, seine Gesundheit sowie die Pflege durch die Besitzer. Eine spannende Geschichte zur Pflanzung brachte zudem Punkte ein:

„Die Zusammenarbeit mit der Sparkasse wird fortgesetzt“, sagt Brunner. Welcher Wettbewerb im Bereich Gartenkultur und Landespflege als nächstes stattfinden soll, stehe aber noch nicht fest. Das Thema werde er gemeinsam mit Kollegen in den kommenden Wochen festlegen.