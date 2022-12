Das sind die beiden Lindauer Weihnachtsbabys

Gleich zwei Weihnachtsbabys kamen in diesem Jahr an der Lindauer Asklepios-Klinik zur Welt. Luana Zoe wurde am 24. Dezember um 15.32 Uhr geboren, die kleine Elisabeth Marie kam kurz vor Mitternacht.

„Die Freude ist auch beim Team der Geburtshilfe ist besonders groß, da sich eigentlich kein Weihnachtsbaby angekündigt hatte“, schreibt die Asklepios-Klinik am Dienstag. Doch dann kam alles anders.

An Heiligabend setzen plötzlich die Wehen ein

Am 24. Dezember um 15.32 Uhr erblickte zunächst Luana Zoe das Licht der Welt. Auch der errechnete Geburtstermin für die kleine Elisabeth Marie (im Bild, Foto: Asklepios-Klinik) war eigentlich nicht der 24. Dezember. Doch bei ihrer Mama Katharina Förster setzten an Heiligabend gegen 18 Uhr Wehen ein.

Um 23.56 Uhr kam Tochter Elisabeth Marie mit einem Gewicht von 3280 Gramm dann per Wassergeburt zur Welt. „Elisabeth Marie wollte unbedingt ein Weihnachtsbaby sein“, sagt Katharina Förster. Sie habe sich beim Team der Klinik an Heiligabend gut betreut gefühlt, dafür sei sie dankbar. Im April 2021 hatte Katharina Förster bereits ihren Sohn Benedikt in Lindau zur Welt gebracht.

Asklepios-Geschäftsführer Boris Ebenthal gratuliert beiden Familien. „Wir sind stolz, dass sie sich für eine Geburt bei uns in Lindau entschieden haben.“