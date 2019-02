Wie mit Puderzucker bestäubt sehen Sträucher, Bäume und Hausdächer in Lindau aus, nach den Schneefällen am Sonntag. Die Sonne hat Lindau am Montag in ein glitzerndes Winterparadies verwandelt. Und das soll erst einmal so bleiben, denn die Wetterfachleute melden auch für die nächsten Tage Sonne und Temperaturen im leichten Plus, während es nachts sehr kalt werden soll. Erst zum Wochenende hin soll dann Regen der weißen Pracht langsam ein Ende bereiten.