Das Schicksal eines Teenagers

Gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung aufzustehen, darauf hat sich die Schulfamilie des Bodensee-Gymnasiums als offizielle „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verständigt. Was lag näher, als den Anne Frank Tag 2021 zu begehen und allen das Schicksal des jüdischen Mädchens und die Zeit des Nationalsozialismus näherzubringen. Schon vor der ersten Stunde wurde von aktiven BoGyanern die Anne-Frank-Zeitung verteilt. Die Schüler*innen konnten sich dann durch die verschiedenen Stationen der Ausstellung zum Thema „Einblicke in die Geschichte“ bewegen, über den Film „Das kurze Leben der Anne Frank“ diskutieren, an der virtuellen Live-Eröffnung des Anne Frank Tags in Berlin teilnehmen oder aber das Theaterstück „Anne Frank: Liebe Kitty!“ besuchen. Eine Premiere – auch für den neuen Theaterraum der Schule!

Und hier gelang es den jungen Schauspielern unter Regie von Studiendirektorin Irene Heß äußerst beeindruckend, die bewegenden Erinnerungen der Jüdin Anne in kurzen Szenen auf die Bühne zu bannen: das Zusammenleben mit fremden Menschen auf engem Raum im Amsterdamer Hinterhaus, die ständige Furcht vor Entdeckung, die Monotonie des Alltags im Versteck, der nur von den Mahlzeiten und dem Empfang der BBC Nachrichten unterbrochen war – kurz: all die Erfahrungen und Empfindungen, die Anne in ihrem inzwischen weltberühmten Tagebuch festhielt.

Die 11 Schauspieler des Unter- und Mittelstufentheaters leisteten Erstaunliches. Sechsmal setzten sie an einem Vormittag die drei Tagebuchausschnitte auf den Punkt ergreifend in Szene. Clara und Sonia Pentelescu, selbst in der Rolle der Anne auf der Bühne, hatten diese ausgewählt. Als Requisiten dienten Originale wie ein Volksempfänger oder ein Puppenwagen mit Puppe aus der düsteren Vergangenheit. Zeitgenössische Musik machte das Theatererlebnis authentisch und bewegend. Gebannt verfolgten die jungen Zuschauer Annes Erzählungen vom Einzug ins Versteck bis hin zu ihrer Entdeckung und den Abtransport ins KZ Auschwitz. Gerade auch die Gespräche zwischen Schauspielern und Publikum im Anschluss zeigten die Betroffenheit der Zuschauer angesichts eines Teenager-Schicksals voller Ängste, Selbstzweifel und Widersprüche. Der herzliche Applaus für die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler sowie für die sieben Mitglieder der Stagecrew, er war mehr als verdient!