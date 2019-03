Das Rätsel um zertanzte Schuhe ist gelöst

Es war einmal ein König, der hatte neun Töchter, eine immer schöner als die andere. Aber der König hat Probleme. Jeden Morgen findet er neun Paar zerschlissene Schuhe vor, Löcher in den Sohlen, und neun Prinzessinnen, die hundemüde behaupten, geschlafen zu haben. Wie soll es nur weitergehen?

Mit ihrer modernen Adaption des Grimmschen Klassikers „Die zertanzten Schuhe“ von Marlene Skala amüsierten und bezauberten die Jungschauspieler des Unterstufentheaters des Bodensee-Gymnasiums ihr Publikum. Dabei räumte die zwölfköpfige Truppe mit dem herrschenden Schönheitswahn gründlich auf.

Tussi-Alarm herrschte von der ersten Sekunde an, als sich der Premierenvorhang im Musiksaal öffnete. Zuvor hatte der „Spiegel“ allen Anwesenden sein Leid geklagt – wunderbar textsicher, mit Frack und Zylinder, dabei klug und verschmitzt und sich in Reime flüchtend – über die selben Fragen an allen Tagen. Bei einem Verhältnis der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern von drei zu neun war die weibliche Dominanz kaum zu übersehen. Mit dem vorliegenden Stück hat sich die junge Gruppe unter der Leitung von Irene Heß, an eine anspruchsvolle Lektüre mit enormer Textfülle herangewagt.

Neun vollkommen überdrehte Prinzessinnen, die jede ihren Spleen hat – schnippisch, zickig. Jede hängt dem Traumbild ihres ganz persönlichen Superstars nach, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Die Neunmalkluge mit monströser Hornbrille träumt von einem Genie à la Einstein. Für die männermordende Schwester darf es kein geringerer als Harry Potter Star Rupert Grint sein. Der komplette Horror für Eltern und die Männerwelt an skurrilen Frauenrollen wurde herzerfrischend überzeichnet dargestellt. Hier die verklärte Träumerin, eine wandelnde Zitatensammlung von Dreigroschen-Romanen, da das lispelnde Dummchen, das darüber aufgeklärt werden muss, dass „Pavian“ kein Kosename ist. Statt sie selbst zu sein, jagen die Mädchen Phantombildern und dem Klischee „glücklich verliebt“ nach. Jede Nacht tauchen sie in ihre Traumwelt ab und tanzen mit ihren imaginären Märchenprinzen. Das Ergebnis: durchgetanzte Schuhe. Und wieder eine Bestellung im Internet.

Sehr zum Leidwesen des alleinerziehenden Königs, dem die Investition für die Ersatzbeschaffung von Schuhen über den Kopf wächst. Der Gärtner soll als Detektiv wider Willen dem nächtlichen Spuk ein Ende bereiten. Als Preis winkt ihm die Krone und eine Prinzessin nach Wahl. Die soll er am Ende auch bekommen. Allerdings droht sein Kopf zu rollen. Durch Intervention des genervten Spiegels, der die Faxen der Prinzessinnen dicke hat, gelingt es dem Gärtner den Beweis für das nächtliche Treiben der neun Grazien zu erbringen. Und der schüchterne Gärtner findet in der noch schüchterneren burschikosen Fußballer-Prinzessin seine wahre Liebe.

Rockige Tanzszenen und ein klassischer Reigen von abwechslungsreicher Musik untermalt, wirkten genauso lebendig wie die temporeichen Dialoge. Durch überzeichnete Mimik und Gestik als Stilmittel geriet so manche Szene ins Groteske. Sehr zur Erheiterung der Zuschauer. Von den zerronnenen Träumen vom Märchenprinzen verabschiedet, stellten sich am Ende die verbliebenen Prinzessinnen der realen Welt.

Jutta Merwald, die neue Schulleiterin des Bogy ehrte vor Beginn der Premiere Veronika Teufel für ihr über 20-jähriges Engagement für das Theater am Bodensee-Gymnasium. Nun aber ist Schluss, dies war ihre letzte Produktion. Des weiteren bedankte sich die Direktorin bei Herrn und Frau Drechsler für den Bau der Kulissen beziehungsweise für die Herstellung aller Kostüme.