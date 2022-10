Das Pokalspiel in Lindau hat erstaunliche Wendungen

Am Montag trafen sich zwei alte Bekannte aus der Handball-Bezirksklasse im Pokalspiel in der Aeschacher Dreifachturnhalle – die Lindauer, die in dieser Saison in die Kreisliga A abgestiegen sind und der Meister der vergangenen Saison, die MTG Wangen III, die in der Bezirksklasse geblieben ist. In der ersten Halbzeit dominierten die Lindauer klar das Spiel und gingen mit einem Vorsprung von 19:15 in die Pause. Nach dem Beginn der zweiten Hälfte war es dann wie ausgewechselt. Die MTG Wangen hatte die Nase vorne und entschied das Spiel am Ende mit 34:28 klar für sich.

Es war ein Ergebnis, das Wangens Trainer Andreas Dendorfer zufriedenstellte, aber nicht für selbstverständlich nahm: „Wir kennen Lindau von der letzten Saison. Sie sind zwar abgestiegen, aber ungerechtfertigterweise, was ihr Spiel betrifft, denke ich. Ich wusste, dass es Spitz auf Knopf wird.“

Beide Mannschaften haben sich in der Sommerpause völlig neu formieren müssen. Die Lindauer hatten einige Abgänge zu verkraften, die mit Spielern aus der A-Jugend aufgestockt wurden und Wangen hatte ebenfalls einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Die Mannschaft wurde bis auf den Führungsspieler Michael Steger komplett ausgetauscht. „Das ist das neue Konzept der MTG Wangen, dass wir die jungen Spieler in die Landesliga- und Verbandsligateams integrieren können. Bei uns haben sie die Chance, Erfahrungen und Spielanteile zu sammeln“, erklärte Dendorfer, der selbst im vergangenen Jahr noch aktiv bei der MTG Wangen III auf dem Spielfeld stand und heuer ins Trainerteam gewechselt ist.

Somit trafen die Lindauer auf eine neue, junge Mannschaft, die in der ersten Halbzeit zu statisch in der Abwehr stand und ihre Angriffe zu selten zum Torerfolg führen konnte. Schon in der zwölften Minute lag die Mannschaft von TSV-Kapitän Alexander Haller mit 8:4 in Führung. Die Lindauer waren nicht mehr zu halten und Wangen hatte das Nachsehen in der ersten Halbzeit. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war allerdings deutlich zu spüren, dass das Spiel der Wangener temporeicher wurde. 14 Minuten vor Spielende folgte der Gleichstand mit 23:23 und Lindau konnte nicht mehr mithalten.

Bester Torschütze der Lindauer war Kreisläufer Elias Bräu, der bedauerte, dass sich in der zweiten Halbzeit viele Leichtsinnsfehler eingeschlichen haben, vielleicht auch wegen der hohen Führung und erklärte: „Heute war nicht mein Tag. Die Luft war schnell weg und die Konzentration ging runter.“ Auch Kapitän Haller zeigte sich ratlos über die zweite Hälfte des Spiels: „Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Wir haben im Rückraum viel zu kopflos gespielt, zu früh irgendwelche Entscheidungen gesucht und auf einmal Chancen vergeben. Ja, plötzlich war es einfach zu Ende.“

Dass sie mit dieser Niederlage aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden sind, sieht Haller aber gelassen und verbucht die Partie als Testspiel: „Es ist dahingehend traurig, weil wir schon vor der gemähten Wiese nach der ersten Halbzeit standen, aber der Pokal ist uns nicht so wichtig. Es wäre schön gewesen, uns zusätzliche Spiele zu holen, da wir diese Saison in so einer kleinen Liga spielen, aber der Fokus liegt eindeutig auf den Ligaspielen.“

Schon am Samstag um 18.30 Uhr empfangen die Lindauer zu Hause den HC Lustenau II. Ein starker Gegner, der die ersten beide Spiele gegen HSG Friedrichshafen-Fischbach II und TS Dornbirn II gewann. „Sie sind auf jeden Fall eine der stärksten Mannschaften in der Liga“, meinte Haller. Eine spezielle Vorbereitung für diese Begegnung wird es bei den Lindauern nicht geben.

Nach dem Sieg im ersten Kreisligaspiel gegen die HSG Lindenberg-Oberstaufen 28:23 (9:10) lautet die Marschrichtung für Haller: „Genauso weiter trainieren, wie wir es vor den beiden letzten Spielen gemacht haben. Da sind genügend Baustellen, ohne dass man noch besondere Sachen einstudieren muss. Wenn wir so trainieren und spielen, wie wir es können, werden wir auch gegen jede Mannschaft in der Liga eine Chance haben.“