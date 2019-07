Das Phantom schleicht durchs Stadttheater

Auch wenn das „Phantom“, das das Motto des Abends stellte, erst ganz am Ende des bunten Sommerkonzerts musikalisch auftauchte, so hatte das unsichtbare Wesen doch zuvor die ausführliche Gelegenheit, den kleinen und großen Talenten des Valentin-Heider-Gymnasiums über die Schulter zu schauen. Ein wahres Mammutprogramm hatten die Lehrerinnen und Lehrer mitsamt ihrer konzertanten Schülerschar zusammengestellt. Und trotz der sommerlichen Hitze und jeglichen Befürchtungen zum Trotz waren die Ränge im Stadttheater voll besetzt.

Chöre, Bigband, Solistinnen und Solisten, Kammermusik und Percussion – es war alles dabei bei den zwölf auftretenden Ensembles, die musikalisch eine überraschende Bandbreite der Literatur boten. Der Chor der fünften Jahrgangsstufe eröffnete den Abend mit der munteren Aufforderung, zu singen, das Streichorchester brachte ungarisches Lebensgefühl mit. Mit Kimbal Bottke betrat der erste Solist die Bühne, der das „Adagio in d-Moll“ von Bach mit weichem Anschlag präsentierte. Konzertant das Kammermusikensemble mit einem sensibel spielenden Streicherquartett und einer herausragenden Klarinettistin. Anne Planatscher aus der Jahrgansstufe 12 beherrscht ihr Musikinstrument in jeglicher Spielweise und zeigte das ein weiteres Mal bei der witzig interpretierten Aufführung einer zerstreuten Brillenschlagen, die sich selbst auffrisst. Zu Recht wurde sie geehrt mit einem Preis für ihre durch alle Klassenstufen durchgängigen meisterhaften Leistungen.

Die Big-Band improvisiert

Teresa Zimmermann an der Violine und Katrin Nußbaumer am Klavier präsentierten die rhythmisch herausfordernde spanische Symphonie elegant. Der Chor der sechsten Jahrgangsstufe schwelgte romantisch in „A Million Dreams“, während bei den „Young Voices“ plötzlich von allen Seiten und auf allen Rängen des Theaters der Rhythmus des Lebens ertönte und das begeistert mitklatschende Publikum heiter in die Pause entließ. Riesenapplaus gab es für die außergewöhnliche a cappella Präsentation der Abiturientinnen und Abiturienten für den schwer zu singenden Song „Somebody that I used to know“. Der kurzfristig eingesprungene Sechstklässler Lovis Steinmayer intonierte perfekt den begleitenden Beatbox-Sound und verbreitete mit seinen AG-Schlagwerkern in dem darauf folgenden „Summer Spirits“ gute Laune auf Bongos. Mit ihrer Eigenkomposition eroberten die fünf jungen Drummer die Herzen der Eltern und Großeltern im Nu. Die Big-Band improvisierte nach Herzenslust auf Jazz-Standards und dann schließlich traute sich das Phantom doch noch auf die Bühne. Über siebzig Musikerinnen und Musiker ließen es in den vier bekanntesten Melodien aus der Oper lebendig werden und boten damit den großen Schlussakkord des alle musikalischen Stile streifenden Konzertabends. Einen Extra-Applaus gab es für die beiden Moderatorinnen Marie und Lucca und für die Lehrerinnen und Lehrer Ulrike Friedmann, Tobias Keck, Michael Milla und Verena Hetke.